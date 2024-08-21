«سكي دبي» تحتضن «تحدي الثلج» 22 سبتمبر

أعلن «سكي دبي» ومجلس دبي الرياضي فتح باب التسجيل للمشاركة في النسخة الـ15 من بطولة تحدي العوائق الجليدية (تحدي الثلج) التي ستقام 22 سبتمبر المقبل، وينظمها مجلس دبي الرياضي وشركة «ماجد الفطيم» في قاعة «سكي دبي» الثلجية بمول الإمارات، ويستمر التسجيل حتى الخميس 19 سبتمبر المقبل.

وقال بيان صحافي لمجلس دبي الرياضي: «يتضمن السباق العديد من العوائق الجليدية المتنوعة التي يراوح عددها بين 20 و22 حاجزاً، والتي تم تصميمها على مضمار يمتد مسافة 3.5 كيلومترات، بحيث يجعل المشاركين في هذا الحدث السنوي المرتقب يجتازون مجموعة من التحديات المختلفة التي تضفي على المنافسات المزيد من القوة والتشويق».

ويتنافس المشاركون في التسلق والتدحرج والجري فوق الجليد في درجة حرارة تبلغ أربعة تحت الصفر.

ويواصل «تحدي الثلج» استقطاب المشاركين من مختلف الفئات العمرية للرجال والنساء الذين تراوح أعمارهم بين 15 و60 عاماً، وذلك ضمن ثلاث فئات تنافسية، هي: فئة النخبة التي تقتصر المنافسة فيها على الرجال والسيدات الذين يمكنهم إكمال التحدي في أقل من 25 دقيقة، وفئة الفردي المفتوحة للهواة المختلط لجميع مستويات اللياقة البدنية، وفئة الفرق التي يشارك فيها مجموعات من خمسة أشخاص وتسهم في تعزيز مهارات التعاون بين أعضاء الفريق وتقوية أواصر العلاقة بينهم لإكمال التحدي في أسرع وقت.