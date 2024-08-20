6 خطوات فنية وإدارية تجهز الشارقة لـ «المحترفين» و«أبطال آسيا»

يستهل فريق كرة القدم بنادي الشارقة مشواره في الموسم الجديد لدوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم 2024-2025، بلقاء دبا الحصن الصاعد حديثاً إلى دوري الأضواء يوم السبت المقبل ضمن الجولة الأولى، فيما دشن الفريق مبارياته في كأس مصرف أبوظبي الإسلامي (كأس رابطة المحترفين) بالفوز على خورفكان بهدف نظيف سجله عثمان كامارا، إذ يسعى فريق الشارقة هذا الموسم إلى الظهور المشرف وتحقيق نتائج إيجابية واستعادة بريقه والعودة إلى منصات التتويج، فيما تبرز ست خطوات فنية وإدارية تجهز الفريق للدوري المرتقب ودور المجموعات بدوري أبطال آسيا للأندية «2»، بعدما أوقعته القرعة التي أجريت أخيراً، ضمن المجموعة الثالثة لأندية غرب آسيا إلى جانب كل من: سباهان الإيراني والاستقلال الطاجيكي والوحدات الأردني، إذ تتمثل هذه الخطوات في استمرار المدرب الروماني أولاريو كوزمين في قيادة الفريق حتى نهاية الموسم الكروي الجاري، فضلاً عن التحضيرات الفنية الجيدة من خلال إقامة معسكر إعداد خارجي في النمسا خلال الفترة من العاشر من يوليو الماضي حتى الثالث من الشهر الجاري، إذ شهدت فترة المعسكر الخارجي إضافة إلى المباريات الودية، تدريبات يومية مكثفة بهدف خلق التشكيلة المناسبة التي سيخوض بها الفريق مبارياته في الموسم الجديد، بجانب خوض الفريق ست مباريات منها خمس مباريات ودية، وواحدة رسمية أمام خورفكان في كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، إذ وقف المدرب كوزمين خلال هذه المباريات على جاهزية لاعبيه الفنية والبدنية، فضلاً عن تعاقد النادي مع الظهير الأيسر الصربي دايفيد بتروفيتش لدعم خط الدفاع، بجانب حصول ثلاثة من لاعبي الفريق، هم: كايو لوكاس وماركوس ميلوني وعثمان كامارا، على الجنسية الإماراتية، ما يحفّز هؤلاء اللاعبين على تقديم كل ما عندهم في الموسم الجديد وصنع الفارق في صفوف الفريق، إضافة إلى التغييرات الإدارية الجديدة التي حدثت أخيراً في الفريق بتولي المونديالي السابق عبدالعزيز محمد منصب مشرف الفريق، وإعادة تشكيل الجهاز الإداري للفريق الأول بشغل بدر أحمد الحمادي منصب مدير الفريق، وعلي محمد المازمي علي إدارياً.

عادل الحمادي: الفريق بحاجة إلى 3 لاعبين أجانب لدعم صفوفه

أكد الإعلامي والمحلل الرياضي عادل محمد الحمادي، أنه رغم الخطوات الإيجابية التي قامت بها إدارة نادي الشارقة في الفترة الماضية لتجهيز الفريق للموسم الجديد، خصوصاً على صعيد المعسكر الخارجي والمباريات الودية وحصول ثلاثة من لاعبي الفريق على الجنسية الإماراتية، فإن التأخر في غلق ملف اللاعبين الأجانب يُعد السلبية الوحيدة، مشيراً إلى أن الفريق بحاجة على الأقل إلى ثلاثة لاعبين أجانب جدد (ارتكاز ومهاجم وصانع ألعاب)، لكون الفريق تنتظره بجانب البطولات المحلية بطولة دوري أبطال آسيا «2» التي ستشهد مواجهات قوية.

وقال الحمادي لـ«الإمارات اليوم»: «على إدارة النادي الإسراع في التعاقد مع لاعبين أجانب جدد حتى يتمكنوا من التأقلم مع الفريق، كما أن بدء الفريق مشواره بكأس مصرف أبوظبي الإسلامي يمنحه ميزة التدرج في المباريات قبل بداية الدوري».

الخطوات الـ 6

1 استمرار المدرب الروماني أولاريو كوزمين حتى نهاية الموسم الجاري.

2 التحضيرات الجيدة بإقامة معسكر إعداد خارجي اطمأن خلاله الجهاز الفني على الفريق.

3 خوض الفريق ست مباريات منها خمس مباريات ودية وواحدة رسمية.

4 تعاقد النادي مع الظهير الأيسر الصربي دايفيد بتروفيتش لدعم خط الدفاع.

5 حصول ثلاثة من لاعبي الفريق (كايو لوكاس وماركوس ميلوني وعثمان كامارا) على الجنسية الإماراتية.

6 التغييرات الجديدة التي طرأت على الجهاز الإداري.