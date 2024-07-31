إعلان القوائم النهائية لمرشحي حفل جوائز «المحترفين»

كشفت رابطة المحترفين الإماراتية عن القائمة المختصرة للمرشحين على جوائز الأفضل في الموسم الماضي 2023-2024 لفئات: أفضل لاعب إماراتي، أفضل لاعب أجنبي، أفضل لاعب إماراتي واعد، أفضل لاعب واعد مقيم أو مواليد الدولة، أفضل حارس مرمى، أفضل مدرب، أجمل هدف، أفضل لاعب من اختيار الجمهور.

ويقام حفل جوائز الأفضل من رابطة المحترفين الإماراتية في العاشر من أغسطس المقبل في قصر الإمارات، وتضم القائمة المختصرة للمرشحين لجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب إماراتي فابيو ليما (الوصل)، علي صالح (الوصل)، يحيى الغساني (شباب الأهلي)، فيما تتمثل قائمة اللاعبين المرشحين لجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب أجنبي في: نيكولاس خيمينيز (الوصل)، مهدي قائدي (نادي كلباء)، سفيان رحيمي (العين).

أما جائزة الفتى الذهبي لأفضل لاعب إماراتي واعد فيتنافس عليها كل من: سلطان عادل (نادي كلباء)، بدر ناصر (شباب الأهلي)، محمد عباس (العين).

ويتسابق على جائزة الفتى الذهبي لأفضل لاعب واعد مقيم أو مواليد الدولة: سياكا سيديبي (الوصل)، جويليرمي بالا (شباب الأهلي)، سيكو بابا جاساما (البطائح).

وانحصرت المنافسة على جائزة القفاز الذهبي لأفضل حارس مرمى بين: خالد السناني (الوصل)، خالد عيسى (العين)، علي خصيف (الجزيرة).

ويتنافس على جائزة القائد لأفضل مدرب كل من: ميلوش ميلوييفيتش (الوصل)، ألفريد شرودر (النصر)، جوران توفيجدزيتش (الوحدة).

بينما تشمل قائمة المرشحين على جائزة أفضل لاعب من اختيار الجمهور كلاً من: فابيو ليما (الوصل)، إسماعيل مطر (الوحدة)، سفيان رحيمي (العين).

وتتضمن قائمة المرشحين لجائزة أجمل هدف من اختيار الجمهور: هدف فابيو ليما (الوصل) في مرمى شباب الأهلي، هدف إسماعيل مطر (الوحدة) في مرمى شباب الأهلي، هدف سفيان رحيمي (العين) في مرمى عجمان.