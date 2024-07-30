الشامسي: كل صفقات الأندية مع لاعبين «مغمورين».. باستثناء سردار

قال وكيل أعمال اللاعبين وليد الشامسي، إن جميع الصفقات التي أبرمتها أندية دوري أدنوك للمحترفين في كرة القدم حتى الآن، خلال الانتقالات الصيفية الحالية للاعبين المحليين والأجانب للموسم الكروي 2024-2025، كانت مع لاعبين مغمورين وليس من بينهم أسماء كبيرة أو معروفة كما كان يحدث سابقاً باستثناء صفقة شباب الأهلي مع لاعب المنتخب الإيراني سردار أزمون.

وقال لـ«الإمارات اليوم»: «الدوري الإماراتي كان يستقطب أسماء معروفة، مثل لاعب نادي العين والمنتخب الغاني السابق أسامواه جيان، الذي قدم وقتها إلى نادي العين من الدوري الإنجليزي، وكذلك نجمه السابق التشيلي خورخي فالديفيا، ولاعب الشارقة السابق البوسني ميراليم بيانيتش، ولاعب الفريق الحالي الإسباني باكو ألكاسير، على الرغم من أن الأخيرين لم يقدما المردود الفني المقنع».

وأوضح: «ميزانيات الأندية باتت لا تتحمّل استقطاب لاعبين نجوم بمبالغ كبيرة، خلافاً لما كان يحدث خلال سنوات سابقة عندما كانت تتعاقد مع أسماء كبيرة، لدرجة أن قيمة الصفقة للاعب الواحد كانت تصل في بعض الأحيان إلى 20 مليون يورو».

وأضاف وليد الشامسي: «نلاحظ أن أغلب اللاعبين من الأسماء التي قدمت إلى الدوري الإماراتي في الفترة الأخيرة من أندية عالمية كبيرة، لم يقدموا المردود الفني المقنع، مثل لاعب الشارقة السابق البوسني ميراليم بيانيتش، وكذلك لاعب النادي الحالي الإسباني باكو ألكاسير».

وأشار الشامسي إلى أنه «بشكل عام، حتى الآن، فإن صفوف الأندية المحترفة لم تضم لاعبين أجانب مميزين يلفتون الأنظار، وأرى أن تعاقدات بعض الأندية تتم بالكم لا بالكيف، باستثناء شباب الأهلي الذي ضم مهاجم منتخب إيران سردار أزمون، فيما هناك لاعبين مميزين يتفاوض معهم نادي العين لكن لم يتم الكشف عنهم رسمياً حتى الآن إضافة إلى أن هناك مفاوضات لنادي الشارقة مع لاعبين مميزين أيضاً».

وأكمل الشامسي: «لاحظنا في دوري المحترفين أن الأندية تتعاقد مع لاعبين وتستبدلهم بآخرين في الشتاء، كونها غامرت بالتعاقد معهم من خلال مقاطع فيديو وغيرها، لذلك فإن الأندية تقوم باستبدال نصف لاعبي الدوري، لكن في حال تعاقدت مع لاعبين حسب المواصفات المطلوبة، فإنها لن تضطر إلى استبدالهم في الانتقالات الشتوية».

يذكر أن أبرز صفقات الأندية الصيفية حتى الآن على صعيد اللاعبين الأجانب تتمثل في تعاقد شباب الأهلي مع الإيراني سردار أزمون، والأرجنتيني غاستون سواريز قادماً من بني ياس، وضم الوحدة اللاعب النيجيري فيليب أوتيلي، ومواطنه المدافع فافور أوغبو، ومع المدافع الصربي ساشا إيفكوفيتش في صفقة انتقال حر.

وضم النصر البرازيلي جونيور سيلفا ضمن فئة اللاعب المقيم، فيما تعاقد بني ياس مع اللاعب إيساك تشيبانو بعقد لموسمين في فئة المقيم، وتعاقد عجمان مع صانع الألعاب المغربي أيمن الحسوني، والبرازيلي فيكتور هنريكي، والمغربي محمد سبول، والتونسي فرج بن نجيمة، لقيدهم ضمن المقيمين، وضم خورفكان البرازيلي ماتيوس أوليفيرا قادماً من الدوري البرتغالي بعقد لموسمين، وكذلك الأرجنتيني بيدرو بافلوف لقيده ضمن فئة المقيم، وتعاقد البطائح مع الأوزبكي عزيز جانيف قادماً من شباب الأهلي.

. بيانيتش وألكاسير لم يقدما مع الشارقة الأداء المقنع في الموسمين الماضيين.