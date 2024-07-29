السباحة والجودو تواصلان المشوار الإماراتي في باريس 2024

يستكمل وفد الإمارات الرياضي، اليوم، مشواره ضمن فعاليات النسخة الـ33 من دورة الألعاب الأولمبية التي تستضيفها العاصمة الفرنسية باريس، بمشاركة 10500 رياضي من 200 لجنة أولمبية وطنية، يتنافسون في 32 رياضة، من خلال 329 مسابقة تقام منافساتها على 35 منشأة رياضية، وتشارك فيها الإمارات بـ14 رياضياً ورياضية، يتنافسون في خمس ألعاب، هي: الفروسية، والجودو، والدراجات، والسباحة، وألعاب القوى.

ويخوض سبّاح المنتخب الوطني يوسف المطروشي سباق 100 متر حرة بمشاركة 79 سبّاحاً، من بينهم السبّاح الصيني والبطل الأولمبي بان زانلي صاحب الرقم القياسي وذهبية سباق التتابع (100x4) بأولمبياد باريس 2024 بزمن قدره 46.92 ثانية، وخامس سبّاح في التاريخ يسجل تحت زمن الـ47 ثانية بسباق 100 متر، إضافة إلى تسجيل سبع ميداليات متنوعة في النسخة الأخيرة من دورة الألعاب الآسيوية بهانغتشو.

كما يلاقي كذلك لاعب منتخب الجودو طلال شفيلي نظيره بطل بورتوريكو غانديا أدريان بوزن تحت 81 كغم، ضمن منافسات الدور التمهيدي بأولمبياد باريس بمشاركة 33 لاعباً.

وأنهى السبّاح يوسف المطروشي استعداداته للمشاركة في سباق 100 متر حرة عقب تنفيذ البرنامج التدريبي المحدد من مروان الحتاوي مدرب منتخبنا الوطني للسباحة، الذي ضم جوانب عدة، منها التركيز على الناحية الذهنية والنفسية، والتدريب أكثر من مرة على مسبح المنافسات قبل الموعد الرسمي للمسابقة.

وقال المطروشي: «مضت التحضيرات لدورة الألعاب الأولمبية بباريس بصورة جيدة للغاية مع فريق الجامعة في أميركا خلال هذا الصيف، وكانت لدي خطة تدريبية محددة من يوم وصولي حتى موعد السباق بتاريخ 30 من الشهر الجاري، وقد شملت الخطة جلسات في التمارين الهوائية والسرعة، بالإضافة إلى تدريبات أساسية وتنشيطية، مع التركيز على عناصر السباق المحددة مثل الانطلاقة، وتمضي تدريباتي بوتيرة مميزة، وتأقلمت مع المسبح الذي سيشهد إقامة المنافسات بشكل سريع».

وكان وفد الإمارات الرياضي قد استهل مشاركته في أولمبياد باريس بمشاركة لاعبة المنتخب الوطني للجودو بشيرات خرودي التي خرجت من دور الـ16 بخسارة من نظيرتها الألمانية ماشا بالهاوس صاحبة برونزية بطولة العالم في أبوظبي 2024، كما أنهى لاعب منتخب الجودو نارمند بيان مشاركته في الحدث بخروجه من دور الـ32 بوزن تحت 66 كغم من اللاعب المخضرم الكوري الجنوبي إن بول، فيما اختتمت مها الشحي سبّاحة منتخبنا الوطني مشوارها بالدورة في المركز الـ28 بسباق 200 متر حرة بالترتيب العام للجولات الأربع بزمن قدره 2:17.17 دقيقة، عقب تحطيم رقمها الشخصي السابق (2:17.37).

راشد بن حميد يستقبل نائب رئيس اللجنة الأولمبية في «البيت الإماراتي»

راشد بن حميد خلال استقباله نيكول هوفيرتسز. من المصدر

استقبل الشيخ راشد بن حميد النعيمي، نائب رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية رئيس وفد الإمارات المشارك في دورة الألعاب الأولمبية بباريس، في مقر البيت الأولمبي الإماراتي، كلاً من: نائب رئيس اللجنة الأولمبية الدولية نيكول هوفيرتسز، ورئيس الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات ويتولد بانكا، حيث تم استعراض ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، والاطلاع على أنشطة اللجنة ومستجدات الدورة الأولمبية في باريس، إلى جانب التعرف إلى جهود «الوادا» وبرامجها في سبيل الوصول إلى رياضة خالية من المنشطات. كما التقى الشيخ راشد بن حميد النعيمي فريق الدعم الشرطي الإماراتي الموفد من وزارة الداخلية، للمشاركة في تأمين دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، متوجهاً بالشكر والتقدير للجهود الكبيرة المبذولة من الفريق الشرطي في هذا المحفل الريادي الكبير، والأداء المشرّف للكوادر الوطنية في جميع المناسبات، ما يعكس مدى جاهزية أبناء الإمارات وكفاءتهم لمختلف المهام على الصعد كافة.

. المطروشي يُنهي استعداداته لسباق 100 متر حرة بمشاركة 79 سبّاحاً.

. طلال شفيلي يلاقي بطل بورتوريكو في وزن تحت 81 كغم بالجودو.