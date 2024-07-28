البرازيلي مارلون يرحل عن العين بعد فشله في الفحص الطبي

علمت «الإمارات اليوم» أن المدافع البرازيلي مارلون سانتوس، الذي كان قريباً من الانضمام إلى صفوف فريق العين قد غادر الدولة رفقة عائلته، عقب فشله في اجتياز الفحوص الطبية التي أظهرت إصابته وحاجته لفترة طويلة للتعافي منها، وهو ما سيحرم الفريق خدماته، في وقت تسعى الإدارة العيناوية إلى حسم ملف التعاقدات قبل موعد إغلاق القيد الآسيوي.

وشهدت الأيام الماضية محاولات من وكيل اللاعب من أجل إدارة الموقف، ولكن إدارة «الزعيم» كانت قد حسمت موقفها بشأن استكمال إجراءات الانتقال، وهو ما أدى إلى قرار مغادرة اللاعب للدولة رفقة أسرته التي كانت قد وصلت معه للبقاء إلى جواره خلال مشواره الجديد.

من جهة أخرى، تعادل العين أمام النهضة أتليتيك الزمامرة بثلاثة أهداف لكل منهما، ضمن المعسكر الخارجي الذي يقيمه الفريق في العاصمة المغربية الرباط، إذ شهدت المباراة اختبار المدرب الأرجنتيني، هيرنان كريسبو 24 لاعباً على مدار الشوطين. وكان الشوط الأول قد انتهى بالتعادل 2-2، وأحرز أهداف «الزعيم»، لابا كودجو (12) وأليخاندرو كاكو (15) والبديل جوسنا أبينافي (70)، بينما أحرز ثلاثية فريق نادي النهضة أتلتيك الزمامرة اللاعب محمود بنحليب (8 و36 و55).