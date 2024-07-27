راشد بن حميد: ثقتنا كبيرة في أبناء الإمارات بـ" أولمبياد باريس" وأرقامهم شاهد على تميزهم

أكد الشيخ راشد بن حميد النعيمي نائب رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، رئيس وفد الإمارات بدورة الألعاب الأولمبية "باريس 2024"، ثقته في أبناء الوطن المشاركين بالدورة وذلك من واقع نتائجهم المشرفة وأرقامهم التي تتحدث عن مستواهم الفني والأداء المشرف في مسيرة طويلة من الجهد والعمل الدؤوب.

وقال الشيخ راشد بن حميد بهذه المناسبة إن هذه المسيرة تواصلت على مدار سنوات متتالية مروا فيها بجميع مراحل الصقل والإعداد والتدريب تحت إشراف اتحاداتهم الرياضية ووفق خطط ومنهجية مدروسة، تم تطبيقها بصورة تدريجية لضمان تحقيق الاستفادة القصوى منها، وجني ثمار السعي الصادق في مشوار تمثيل الوطن والتنافس تحت رايته أمام أفضل الرياضيين من جميع أنحاء العالم.

كانت فعاليات النسخة الـ 33 من دورة الألعاب الأولمبية الصيفية التي تستضيفها العاصمة الفرنسية باريس حتى 11 أغسطس المقبل قد افتتحت رسميا مساء أمس على نهر السين بمشاركة نحو 7000 رياضي ورياضية.

وقام الشيخ راشد بن حميد النعيمي بتحية وفد الإمارات بحفل افتتاح الدورة، بحضور معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي وزير الرياضة، وسعادة فارس محمد المطوع الأمين العام للجنة الأولمبية الوطنية، وسعادة غانم مبارك الهاجرى المدير العام للهيئة العامة للرياضة.

وأشار الشيخ راشد بن حميد النعيمي إلى أنه من خلال المتابعة الدورية والاطلاع على أنشطة وبرامج الاتحادات المشاركة في أولمبياد باريس 2024، لمس إصراراً وعزيمة من جميع الرياضيين والكوادر الفنية والإدارية المرافقة لهم للوصول إلى الجاهزية المطلوبة، والتركيز الكامل في مجريات الحدث وزيادة نسبة المشاركات والاستعدادات مع قرب موعد انطلاقه، إضافة إلى تواجد العديد منهم قبل بداية الدورة بفترات طويلة في المعسكرات الخارجية والمحافل الرياضية المتنوعة التي تزامنت مع العديد من المناسبات، حيث قدموا أروع النماذج في التفاني من أجل الظهور بالصورة التي تليق بسمعة ومكانة الدولة في كبرى المحافل الرياضية.

ونوه بالتعاون المثمر بين جميع أعضاء الوفد الرياضي في الدورة، وما شاهده من تنسيق مستمر وخطوات متكاملة هدفها الأول دعم الرياضيين المشاركين في مهمتهم، إيماناً من الجميع بأهمية وحجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم في تمثيل الوطن بأفضل صورة والتعبير عن الانتماء إليه والاعتزاز به من خلال تحقيق إنجازات مشرفة وحصاد مميز في المشاركة ككل.