وصول المنتخب الأميركي لكرة السلة إلى أبوظبي

وصل المنتخب الأميركي لكرة السلة إلى أبوظبي في إطار استعداداته للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024. تُسلّط هذه الزيارة الضوء على مكانة أبوظبي كوجهة مفضلة للبطولات والفعاليات الرياضية العالمية، مع ما تمتلكه من مقومات وبنية تحتية متميزة من ملاعب ومساحات لتنظيم المباريات إلى جانب المناطق المُخصصة لعشاق الرياضات والجماهير.

وللعام الثاني على التوالي، وبالتعاون بين دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي واتحاد الولايات المتحدة لكرة السلة تستضيف أبوظبي مباريات المنتخب الأمريكي في أبوظبي. حيث سيواجه المنتخب الأمريكي نظيريه الأسترالي والصربي يومي 15 و17 يوليو على الترتيب، فيما يتواجه المنتخبان الأسترالي والصربي يوم 16 يوليو. وتقام المباريات في الساعة 8 مساءً بتوقيت الإمارات في الاتحاد أرينا، أبوظبي.