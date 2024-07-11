"الشارقة للشطرنج" ينظم ورشة عمل عن التعليق الرياضي

نظم نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، ورشة عمل بعنوان "المعلق الرياضي" لمنتسبي النشاط الصيفي ضمن فعاليات "عطلتنا غير" لعام 2024.

وقدم الورشة المعلق الرياضي عبدالمجيد الجسمي بمشاركة أعداد كبيرة من المنتسبين للنشاط الصيفي لاستكشاف فنون التعليق الرياضي وأسراره من خلال تعلم كيفية نقل الأحداث الرياضية بأسلوب مثير ومشوق.

كما نظم نادي الشارقة الثقافي للشطرنج بالتعاون مع جمعية الإمارات للإبداع ورش تدريبية مكثفة لمنتسبي النشاط الصيفي، بهدف تعريفهم على كيفية تقديم الإسعافات الأولية في حالات الطوارئ.

وحضر الورشة عدد كبير من المنتسبين الذين استفادوا من شرح متخصص حول التعامل مع الإصابات الشائعة مثل الجروح والكسور والحروق، ما يُسهم في بناء بيئة آمنة وصحية لجميع المشاركين خلال فترة النشاط الصيفي.

وأكد عضو مجلس إدارة نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، علي الجلاف في تصريحات صحافية أن النشاط الصيفي لهذا العام يضم 100 لاعبا من الفئة السنية من 6 حتى 12 سنه يمارسون عددا من الأنشطة الرياضية والشطرنجية والفكرية والترفيهية ويستمر المعسكر حتى الاول من اغسطس القادم.