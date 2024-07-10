«الميركاتو» يرصد استعدادات الأندية للموسم الجديد

أعلنت «دبي للإعلام» عن بدء التحضيرات لمتابعة استعدادات الأندية الرياضية المحلية للموسم الجديد 2024-2025، وذلك من خلال برنامج «الميركاتو» الذي تعرضه قناة «دبي الرياضية» ويناقش أبرز قضايا القطاع الرياضي، وما تشهده أندية «دوري أدنوك للمحترفين» من انتقالات، وما تنظمه من معسكرات صيفية استعداداً للمشاركة في الموسم الجديد من الدوري الذي ينطلق خلال أغسطس المقبل، ليرفع بذلك من حدة المنافسة بين الأندية الرياضية المحلية على ألقاب الموسم، كما سيتابع البرنامج عبر فقراته المتنوعة ما تشهده المعسكرات الخارجية للأندية الرياضية في الدول الأوروبية والعربية المختلفة.

وأكد مدير إدارة القنوات الرياضية عبدالرحمن أمين حرص «دبي للإعلام» على تغطية كل الفعاليات والأحداث الرياضية التي تحظى باهتمام الجمهور الإماراتي والعربي، وقال: «تستعد الأندية المحلية للمشاركة في الموسم الرياضي الجديد الذي سيكون مليئاً بالمنافسة، حيث نشهد خلاله تنظيم العديد من المعسكرات التدريبية وحركة واسعة من الانتقالات بينها، ما يعكس قوة القطاع الرياضي المحلي»، مشيراً إلى أن برنامج «الميركاتو» سيعمل عبر سلسلة من التقارير على تقديم تصور شامل لجداول المباريات وتفاصيلها المختلفة، كما يستعرض أبرز نقاط القوة التي تتمتع بها الأندية المشاركة في المسابقات الرياضية المحلية وعلى رأسها دوري أدنوك للمحترفين، مؤكداً أن «البرنامج سيسهم في منح الجمهور وعشاق الرياضة نظرة واسعة على القطاع الرياضي المحلي».

وسيواكب البرنامج الذي يقدمه كل من محمد الجاسم ومشعل القحطاني، عبر فقراته المتنوعة، مختلف جوانب بطولة دوري أدنوك للمحترفين، كما سيقدم سلسلة من التقارير التي تمنح عشاق الرياضة كل ما يطمحون إليه من معرفة حول الفرق وطموحاتها، إلى جانب أبرز التعاقدات والصفقات والانتقالات التي تشهدها الأندية المشاركة في الدوري، وكل التفاصيل المتعلقة باللاعبين والمدربين والأجهزة الإدارية والفنية المشاركة.

يذكر أن برنامج «الميركاتو» يُعرض كل يوم ثلاثاء في الساعة 21:00 ليلاً بتوقيت الإمارات، وهو من إخراج سلطان عرفة، وإعداد علي نجم، وإنتاج جمال محمد رضا، فيما يتولى فيصل جاسم إدارة الإنتاج.