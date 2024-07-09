«كوكا كولا أرينا» الملعب الرسمي لنادي دبي لكرة السلة

أعلن نادي دبي لكرة السلة توقيع اتفاقية شراكة مع قاعة (كوكا كولا أرينا)، وجهة الفعاليات الترفيهية والرياضية المتميّزة في دبي، لتصبح بموجب الاتفاقية، الملعب الرسمي للنادي الذي يتطلع إلى المشاركة واستضافة مباريات ضمن بطولة دوري رابطة البلطيق والبحر الأدرياتيكي (ABA)، التي تضم 15 فريقاً محترفاً، مع سعي النادي إلى المشاركة قريباً في الدوري الأوروبي لكرة السلة (يوروليغ)، أهم بطولة لأندية المحترفين في أوروبا.

وقّع الاتفاقية رئيس نادي دبي لكرة السلة، سالم بن دسمال، والمدير العام لـ(كوكا كولا أرينا)، مارك جان.

وقال بن دسمال: «إن اتفاقية الشراكة ستتيح لنادي دبي لكرة السلة اتخاذ (كوكا كولا أرينا) مقراً رسمياً للنادي، في إطار سعينا للارتقاء بلعبة كرة السلة في دبي، وتطوير مستوى اللعبة على المستوى المحلي من خلال استقطاب أفضل المواهب والفرق الرياضية في تلك المنشأة التي تتمتع بمعايير وإمكانات عالمية المستوى، بما يتيح للنادي الاحتكاك مع فرق عريقة من مختلف أنحاء العالم، مع تطلعنا لمشاركة نادي دبي في بطولة دوري رابطة البلطيق والبحر الأدرياتيكي (ABA)، المؤهلة للمشاركة في بطولة الدوري الأوروبي (يوروليغ)، التي تحتل المركز الثاني من حيث الأهمية في عالم كرة السلة بعد الدوري الأميركي للمحترفين (أن بي إيه)».

وأضاف بن دسمال أن «استضافة بعض مباريات دوري البلطيق والبحر الأدرياتيكي (ABA) في (كوكا كولا أرينا) القاعة المتعددة الاستخدامات في دبي التي تستوعب مدرجاتها 15 ألف متفرج، في سبتمبر المقبل، تتيح للاعبينا فرصة فريدة، وتجربة لا تنسى للمشاركة في فعاليات البطولات العالمية، والاستفادة من خبرات نجوم عالميين في أبرز وأشهر أندية كرة السلة في العالم، تعزيزاً لمكانة دبي وجهةً عالميةً مفضلةً لاستضافة البطولات والفعاليات الرياضية المختلفة، بما تمتلكه من مقومات وعناصر جذب، مدعومة ببنية تحتية، ومرافق ومنشآت رياضية مصممة وفق أعلى المعايير العالمية».

من جهته، قال مارك جان: «يسرنا الإعلان عن اتفاقية الشراكة التي تؤكد التزامنا بلعب دور حيوي في تعزيز مكانة الرياضة بشكل عام، وكرة السلة بشكل خاص في مجتمع دبي النابض، وتأكيد موقعها في قلب الحراك الرياضي العالمي، بما يعكس مكانة دبي وجهةً نموذجيةً لاستضافة أبرز البطولات والفعاليات الرياضية العالمية في مختلف الألعاب، وتسخيرها جميع السبل والمقومات لإنجاحها، بما يمنح عشاق هذه الرياضة فرصة متابعة أبرز الفرق والنجوم ضمن مسابقات تستقطب أعداداً كبيرة من الزوار ومتابعي تلك الرياضات من مختلف أنحاء المنطقة والعالم». وأضاف أن هذه الشراكة ستتيح لنا فرصة لتعزيز رياضة كرة السلة في دبي من خلال تسخير جميع إمكاناتنا لهذا الغرض.

يُذكر أن نادي دبي لكرة السلة تأسس في عام 2022 على يد عبدالله سعيد النابودة رئيس مجلس الإدارة مؤسس النادي، وهو أول فريق كرة سلة محترف في المنطقة تتسنى له المنافسة في دوري عالمي للمحترفين في كرة السلة. ويبدأ النادي موسمه الافتتاحي في منافسات بعض مباريات رابطة (ABA) لكرة السلة، في سبتمبر 2024 مع سعيه إلى المشاركة في دوري (يوروليغ).

وتتميّز «كوكا كولا أرينا» التي تم افتتاحها عام 2019 بموقعها الفريد في قلب «سيتي ووك»، ومقومات وإمكانات مصممة وفق أفضل المعايير العالمية لاستضافة العروض الترفيهية والفعاليات الرياضية على مدار العام داخل قاعتها المغطاة والمكيفة بالكامل. وسيتم الإعلان في وقت لاحق من شهر يوليو الحالي عن الجدول الكامل لمباريات (ABA) على الموقع: www.coca-cola-arena.com إلى جانب معلومات حول الفرق المشاركة والتذاكر.

سالم بن دسمال:

. الشراكة تأتي في إطار سعينا للارتقاء باللعبة في دبي وتطويرها على المستوى المحلي.

مارك جان:

. الشراكة تتيح لنا الفرصة لتعزيز رياضة كرة السلة في دبي بتسخير إمكاناتنا كافة لهذا الغرض.