5 لاعبين يمثلون منتخب التنس في كأس ديفيز

دشّن المنتخب الوطني للتنس المرحلة الثانية من استعداداته للمشاركة في بطولة كأس ديفيز خلال المعسكر التدريبي الذي يقيمه في كمبوديا، بعد ختام المرحلة الأولى التي أقيمت في تايلاند، والمقرر أن تستمر حتى موعد خوض المنافسات في مدينة فينوم اعتباراً من يوم غد وحتى 13 الجاري.

ويمثل منتخب الإمارات خمسة لاعبين، هم: عمر بهروزيان، وحمد الجناحي، وعبدالله أهلي، وأحمد بدري، وعبدالله المرزوقي، والمدرب محمود نادر.

وسيشارك منتخب الإمارات إلى جانب منتخبات الكويت، وقطر، والعراق، وقيرغيرستان، وميانمار، وسريلانكا، وكمبوديا، بانتظار قرعة البطولة.

بدوره، أكد عضو مجلس إدارة اتحاد اللعبة، محمود البلوشي، أن لاعبي المنتخب استفادوا كثيراً من المرحلة الأولى من التدريبات في تايلاند، وأصبحوا على مستوى فني وبدني جيد، يحفزهم على تقديم أفضل المستويات الفنية، مقدماً الشكر إلى مجلس الإدارة، برئاسة سمو الشيخ حشر بن مكتوم آل مكتوم، للدعم الذي يحظى به لاعبو المنتخب.