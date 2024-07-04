سعيد بن حمدان يُعيد تشكيل مجلس إدارة نادي حتا

أصدر الشيخ سعيد بن حمدان بن راشد آل مكتوم رئيس نادي حتّا الرياضي الثقافي القرار رقم ( 1) لعام 2024، بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة النادي استنادا للقانون رقم (11) لسنة 2009 بشأن مجلس دبي الرياضي وتعديلاته، وعلى القرار رقم (1) لسنة 2020 بشأن حوكمة الأندية الرياضية في إمارة دبي.

وتضمن القرار تعيين محمد علي البدواوي رئيسا لمجلس الإدارة، و جمعة سعيد الكعبي نائباً للرئيس، والأعضاء: خلفان ماجد البدواوي، حيي حسن البدواوي، د. خميس خلفان المقبالـي، عبيد علي البدواوي، غدير محمد الخالدي، كما حدد القرار عمل مجلس الإدارة لمُدّة أربع سنوات قابلة للتجديد. كما قدّم الشيخ سعيد بن حمدان بن راشد آل مكتوم، الشكر إلى رئيس وأعضاء مجلس الإدارة السابق للنادي وثمّن جهودهم التي قدموها خلال الفترة الماضية.