140 لاعباً يشاركون في بطولة الإمارات للشطرنج

تنطلق، اليوم، بطولة الإمارات الفردية للشطرنج للفئات المفتوحة، وتستمر حتى 10 يوليو الجاري، بقاعة نادي دبي للشطرنج والثقافة بمشاركة 140 لاعباً ولاعبة، يمثلون تسعة أندية.

ويتصدر نادي دبي للشطرنج والثقافة عدد المشاركين بـ41 لاعباً في جميع الفئات، يليه نادي الشارقة الثقافي للشطرنج بـ28 لاعباً، ثم نادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية بـ16 لاعباً ولاعبة، ونادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة (15 لاعبة)، ونادي الذيد (13 لاعباً)، ونادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية 11 لاعباً ولاعبة، ثم الفجيرة (9 لاعبين)، وكلباء (خمسة لاعبين).