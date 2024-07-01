إشادة واسعة بنجاح النسخة الأولى من الألعاب الإماراتية للأولمبياد الخاص

أشاد الشيخ سلطان بن خليفة بن سلطان بن شخبوط آل نهيان رئيس اتحاد الإمارات للرياضات الالكترونية، بالنجاح الذي حققته الألعاب الإماراتية للأولمبياد الخاص، والتي أقيمت بنسختها الأولى يونيو الماضي بمشاركة تجاوزت 600 لاعب ولاعبة مثلوا مختلف أندية ومراكز الدولة.

وقال " قدمت لنا النسخة الأولى من هذه المبادرة الفريدة العديد من اللاعبين المتألقين من أصحاب الهمم ذوي الإعاقة والتحديات الذهنية والنمائية، والنماذج الملهمة في التغلب على العقبات بالإرادة والتحدي".

كما بارك الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي، رئيس اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية، نجاح مؤسسة الأولمبياد الخاص، بتنظيم النسخة الأولى من الحدث.

وأكد أن الحدث جاء متزامنا مع النجاحات المميزة والمستدامة التي تحققها مؤسسة الأولمبياد الخاص الإماراتي في دعم ممارسة أصحاب الهمم الرياضة، في خطوة رياضية ومجتمعية تحمل الكثير من الدلالات.

من جانبه أوضح سعادة غانم مبارك الهاجري، مدير عام الهيئة العامة للرياضة، أن تنظيم الحدث في نسخته الأولى يعكس توجهات الاستراتيجية الوطنية للرياضة 2031 الرامية إلى تعزيز ممارسة الرياضة لمختلف أفراد المجتمع، لا سيما أصحاب الهمم، وأن نجاح الحدث يمثل نقلة نوعية نحو تمكين أصحاب الهمم، وتوفير الفرص المناسبة لهم للمشاركة الفعالة في الأنشطة الرياضية على المستويين المحلي والدولي.

من جانبه أكد سعادة اللواء إسماعيل القرقاوي، رئيس الاتحادين الإماراتي والعربي لكرة السلة أن اختيار لعبة كرة السلة ضمن المسابقات الأساسية في الألعاب، ساهم في دعم هذه اللعبة محلياً وثمن المشاركة الإيجابية لأصحاب الهمم ودمجهم مجتمعياً خلال البطولة، ما أتاح الفرصة لهم لممارسة الرياضة بشكل ناجح.

وتوجه سعادة محمد شليويح خليفة القبيسي، رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات للبولينج، بالتحية والتقدير لمؤسسة الأولمبياد الخاص الإماراتي على نجاح الحدث موضحا أن اتحاد الإمارات للبولينج وقع خلال فعاليات الألعاب الإماراتية اتفاقية شراكة مع مؤسسة الأولمبياد الخاص الإماراتي، متمنياً الاستمرار في مسيرة التفوق وتحقيق الإنجازات.