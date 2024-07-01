القمزي سادساً في الجولة الأولى لمونديال الفورمولا 2

حل زورق أبوظبي 1 بقيادة راشد القمزي في المركز السادس في الجولة الأولى من بطولة العالم لزوارق الفورمولا2، التي أقيمت في مدينة برنديزي الإيطالية مساء أمس بعد سباق استمر لـ38 دورة على مسار المنافسة.

وفي السباق نفسه أجبر زورق أبوظبي 36 بقيادة منصور المنصوري على الانسحاب من الدورة الثامنة بعد تعرضه لعطل فني.

وفاز البريطاني مات بالفريمان الذي عاد بقوة إلى الرياضة بعد غياب استمر لسنوات بلقب السباق الرئيسي، وحل ثانيا الليتواني إدجراس ريابكو، وجاء في المركز الثالث البرتغالي دوارتي بينيفتي.

وكان حامل لقب البطولة زورق أبوظبي 1 قد انطلق من المركز الثامن منذ بداية السباق بعد أن تسببت الأمواج قبلها بيوم في ارتباك نتائج سباق أفضل زمن وعدم إحرازه لمركز متقدم، وشهد السباق الرئيسي أمس رفع العلم الأصفر ثلاث مرات طوال فترة المنافسة نظرا لوقوع أكثر من حادث وانقلاب في المسار.

ومن المقرر أن تقام الجولة المقبلة في النرويج من 2 - 4 أغسطس المقبل، وهي الوجهة التي سيحاول خلالها فريق أبوظبي حامل اللقب تعويض خسارته في الجولة الأولى وعدم إحراز مركز متقدم.