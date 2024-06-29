اتفاق

كشف مسؤول إداري في أحد أندية المحترفين لمقربين منه، أن إدارة شركة الكرة في النادي، اتفقت مع مدر ب الفريق على الاستمرار، على الرغم من الانتقادات التي طالته بسبب تراجع النتائج.

حارس

علمت «الإمارات اليوم» أن إدارة كلباء تعاقدت مع حارس العين، سلطان المنذري، لتمثيل الفريق في الموسم المقبل من دوري المحترفين.

انتقادات

وجّه مشجعون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، انتقادات شديدة لإدارة نادٍ محترف، بسبب ما وصفوه بتأخرها في حسم الصفقات الجديدة، لاسيما على صعيد اللاعبين الأجانب.

اختبار

أبلغت إدارة نادٍ محترف عدداً من اللاعبين الأجانب بأن سياسة النادي التعاقدية توجب اختبار اللاعبين بدنياً وفنياً قبل التعاقد معهم، لمدة لا تقل عن 10 أيام، وذلك لتفادي أي مفاجآت.

أهداف

استغرب مدرب مواطن نجح في تحقيق نتائج جيدة الموسم الماضي في دوري الدرجة الأولى، من تغيير النادي خططه وأهدافه للموسم المقبل، معتبراً أن ذلك «لا يحقق الطموحات المرجوّة».

إصابات

قررت إدارة نادٍ محترف الاستعانة بمدربي لياقة بدنية متخصصين، للحد من تعرّض اللاعبين لإصابات مفاجئة، وذلك بعد أن عانى النادي في الموسم الماضي فقدانه عدداً كبيراً من اللاعبين البارزين.