مدرب بني ياس الجديد يهتم بالتغذية.. وعدوه الأول تطبيقات توصيل الطعام للاعبين

يواصل مدرب فريق بني ياس الجديد، البرتغالي جواو بيدرو سوزا اجتماعاته المغلقة مع إدارة «السماوي»، للتحضير للموسم القادم بصورة مبكرة، خصوصاً أن الوافد الجديد لديه فلسفة مختلفة، مقارنة بسلفه السلوفيني داركو ميلانيتش، كونه لايزال مفعماً بالحيوية، بعد أن عاش 10 سنوات في الظل من خلال عمله كمساعد مدرب لثمانية أندية مختلفة، لكنه خرج من العباءة في 2019 الذي شهد تفشي فيروس «كورونا».

وسيبدأ المدرب مشواره مع الفريق من المعسكر الخارجي الذي يقيمه الفريق في صربيا، تحضيراً للموسم الكروي الجديد وهي الفترة التي سيعمل خلالها سوزا لنقل فكره التدريبي للاعبين، إذ يُعرف عنه الالتزام والدقة والانضباط في التدريبات والمباريات، كما أنه يهتم بالتغذية، وتُعدُّ تطبيقات توصيل الطعام العدو الأول له، لأن اللاعبين يعتمدونها للطلب من المطاعم خارج الفندق، لتناول الكيك والهمبرغر والبيتزا.

وكان نادي بني ياس قد أعلن، مساء أول من أمس، تعاقده مع البرتغالي جواو بيدرو سوزا لقيادة الفريق من دون الإعلان عن مدة التعاقد، وقال المدرب في تصريحات للحساب الرسمي للنادي، إنه سعيد بتولي المهمة، ويشكر الإدارة على الفرصة.

وبدأ سوزا مسيرته في عالم التدريب، بعد اعتزاله لكرة القدم في عام 2003، إذ توجه للعمل مساعد مدرب مع فريق فاماليكاو البرتغالي 2009، ومساعد مدرب فريق تحت 19 في نادي براغا 2010، ومساعد مدرب استوريل 2012، ومساعد مدرب سبورتنغ 2014.

وغادر جواو بيدرو سوزا وطنه البرتغال في 2015 للعمل كمساعد مدرب أولمبياكوس اليوناني 2015 واستمر بعدها المشوار الخارجي، إذ انتقل للعمل كمساعد لمدرب هال سيتي الإنجليزي 2017، ومساعد مدرب واتفورد الإنجليزي حتى 2018، وواصل مشواره بتولي مهمة مساعد مدرب إيفرتون الإنجليزي حتى 2019.

وأخرج موسم 2019-2020 الذي شهد تفشي فيروس «كورونا»، المدرب إلى الضوء بعد سنوات من العمل في الظل، إذ تولى تدريب فاميليكاو البرتغالي حتى مطلع 2021، وانتقل للعمل مدرباً لنادي بوافستا البرتغالي الذي أكمل معه موسم 2021، وبدأ تجربة في المنطقة العربية مع الرائد السعودي حتى نهاية موسم 2022، وعاد مجدداً إلى فاميليكاو البرتغالي قبل الانتقال إلى بني ياس.

«السماوي» يتجمع 6 يوليو ويعسكر في صربيا

أعلنت شركة نادي بني ياس لكرة القدم، اختيار جمهورية صربيا لإقامة المعسكر الصيفي، ضمن استعدادات الفريق الأول للموسم (2024-2025)، وأن الفحوص الطبية ستقام يومي السادس والسابع من يوليو المقبل، على أن تتوجه البعثة في الـ11 من الشهر نفسه إلى صربيا لإقامة المعسكر الذي سيتجاوز ثلاثة أسابيع.