رحيمي يتقدم المطلوبين للدوري السعودي.. وبيانيتش الأقرب

خطف عدد من نجوم دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم أنظار الأندية السعودية التي تسعى للتعاقد مع خمسة لاعبين ممن برزوا في الموسم المنصرم، لدعم صفوفها خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ويأتي في مقدمة هؤلاء النجوم مهاجم العين، المغربي سفيان رحيمي، الذي بات على قائمة المطلوبين في ناديي النصر واتحاد جدة، بعدما تألق بصورة لافتة في بطولة دوري أبطال آسيا، ونجاحه في قيادة الزعيم للتتويج بلقبها بتسجيله 13 هدفاً.

وعلى الرغم من أن ناديي النصر واتحاد جدة لم يعلنا عن خطوات جادة للتفاوض مع العين للحصول على خدمات اللاعب، فإن صحفاً سعودية في مقدمتها «عكاظ» و«الرياضية» أكدت سعي الناديين خلف مهاجم العين لدعم خط هجومهما في الموسم المقبل، لكن رد سفيان رحيمي جاء قاطعاً بتمسكه باستكمال مسيرته الكروية مع الزعيم، حينما نشر على حسابه في «إنستغرام» صورة له بقميص العين وكتب عليها «عيد أضحى مبارك».

ولم يكن سفيان رحيمي هو اللاعب الوحيد من تشكيلة العين المطلوب للاحتراف في الدوري السعودي، بل أبدى أكثر من نادٍ آخر اهتمامه بالتعاقد مع المهاجم الكونغولي لابا كودجو، إذ أكدت وسائل إعلام سعودية أن هناك اهتماماً من أندية الوسط (دون ذكرها)، ترغب في التعاقد مع لابا كودجو، بعدما زعمت أنه أصبح خارج حسابات المدرب الأرجنتيني هيرنان كريسبو.

كما يعد البوسني ميراليم بيانيتش لاعب الشارقة الأقرب للعب في الدوري السعودي، وتحديداً في صفوف الرائد، بعدما دخل في مفاوضات قاربت على الانتهاء. ووفقاً لموقع «فوت ميركاتو» الفرنسي، فقد أكد أن ميراليم بيانيتش تلقى عرضين من الرائد، ونادٍ في فرنسا، إلا أنه أقرب للتوقيع للنادي السعودي، نظراً لارتفاع المقابل المادي مقارنةً بالعرض الفرنسي.

وانتهى عقد بيانيتش، البالغ من العمر 34 عاماً، مع الشارقة الذي أعلن في وقت سابق عدم رغبته في تمديد عقد اللاعب والاكتفاء بالموسمين اللذين قضاهما مع النادي.

كما طلبت أندية الخليج والوحدة والرياض التعاقد مع مهاجم الشارقة، المالي موسى ماريغا مهاجم الشارقة، الذي قضى معه عاماً واحداً.

وكان ماريغا قد لعب من قبل في دوري روشن لصالح نادي الهلال السعودي، وشارك معه في مونديال الأندية.

وجدد نادي الطائي السعودي رغبته في التعاقد مع محترف فريق الشارقة والمعار في الموسم الماضي لنادي الإمارات المهاجم الإسباني باكو ألكاسير.

ومع خروج اللاعب من حسابات نادي الشارقة في الموسم الجديد تزايد اهتمام الطائي من جديد بالتعاقد مع ألكاسير، الذي كان ضمن دائرة اهتمامه في الموسم الماضي، إلا أن الصفقة لم تكتمل لخلافات من الناحية المالية.