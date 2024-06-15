نادي دبا الحصن يكرّم أقدم مشجعيه

أقام نادي دبا الحصن حفل تكريم للمشجع المخضرم أحمد الظهوري، الذي يعد من أقدم المشجعين للنادي المتأهل حديثاً إلى دوري أدنوك للمحترفين. وقال النادي في بيان له، إن هذا التكريم جاء «تقديراً وعرفاناً لحبه العميق ومساندته المستمرة للكيان الحصناوي في جميع المباريات والأحداث والأنشطة الاجتماعية». وقال الظهوري: «أشعر بالفخر والامتنان لهذا التكريم، كانت رحلتي مع نادي دبا الحصن مليئة باللحظات الرائعة والأوقات الجميلة، ودعمي للنادي سيظل دائماً دون حدود».