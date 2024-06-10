نادي الشارقة يوزع الحقائب الإدارية ويستعرض التوجهات الاستراتيجية

عقد مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي بتشكيله الجديد اجتماعه الأول بمقر مجلس الشارقة الرياضي برئاسة خالد عيسى المدفع وحضور جميع الأعضاء.

وشهد الاجتماع توزيع الحقائب الإدارية واستعراض التوجهات الإستراتيجية للارتقاء بكافة الإدارات والفرق الرياضية بالنادي خلال الفترة المقبلة من خلال العناية بالمواهب والتميز في الأداء والعمل المؤسسي الذي يخدم أهداف وإستراتيجية النادي.

وأقر مجلس الإدارة استمرار شركة كرة القدم في أداء مهامها برئاسة خالد عيسى المدفع لحين الانتهاء من إعادة تشكيل مجلس الإدارة وتلبية احتياجات الفريق الأول وقطاع المراحل السنية ومتطلبات المرحلة القادمة.

ورفع خالد عيسى المدفع وأعضاء المجلس أسمى آيات الشكر والعرفان إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة على الثقة الغالية ومباركته ودعمه للرياضة والرياضيين.

كما توجه المجلس بالشكر والامتنان لسمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة على دعمه ومتابعته الدائمة مما أسهم في تطوير الحركة الرياضية في الإمارة.

وثمن متابعة ودعم سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة وسمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة للرياضة في الإمارة ورعاية قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة للأنشطة الرياضية في الإمارة.