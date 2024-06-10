«الأبيض» يؤدي تدريبه الختامي اليوم تحضيراً للقاء البحرين

يؤدي المنتخب الوطني لكرة القدم تدريبه الختامي عند السابعة والنصف من مساء اليوم على ملعب نادي ضباط شرطة دبي، وذلك تحضيراً لمواجهة نظيره منتخب البحرين، المقررة عند الساعة التاسعة من مساء غدٍ على استاد زعبيل بنادي الوصل، ضمن الجولة السادسة والأخيرة من الدور الثاني للتصفيات المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027، علماً بأن المباراة ستكون تحصيل حاصل بالنسبة لـ«الأبيض»، وكذلك منتخب البحرين، بعدما ضمنا التأهل إلى الدور الثالث في هذه التصفيات، وكذلك التأهل إلى نهائيات كأس آسيا 2027.

وخاض لاعبو المنتخب التدريبات الأخيرة بروح معنوية عالية، بعد عودة المنتخب من مدينة الدمام بالمملكة السعودية، بعدما حقق فوزاً كبيراً على نظيره منتخب نيبال بأربعة أهداف نظيفة ضمن الجولة الخامسة، ليعزز صدارته للمجموعة الثامنة بالعلامة الكاملة (15 نقطة من أصل خمس مباريات).

وسجل أهداف المنتخب الوطني في نيبال كل من: حارب عبدالله سهيل (هدفين)، وعلي صالح، وحازم محمد.

وركز الجهاز الفني للمنتخب، بقيادة المدرب البرتغالي باولو بينتو، خلال التدريبات الأخيرة، على جاهزية لاعبيه، ووضع اللمسات الأخيرة للتشكيلة الأساسية التي سيخوض بها مباراة البحرين، لاسيما أنه اعتمد في المباراة السابقة أمام نيبال على تشكيلة ضمت عناصر شابة، بسبب الغيابات المؤثرة في صفوف المنتخب، سواء بداعي الإصابة مثل كايو كانيدو وفابيو دي ليما وخليفة الحمادي وخالد الظنحاني، أو بداعي الإيقاف مثل المهاجم سلطان عادل الذي غاب عن مباراة نيبال بسبب تراكم الإنذارات، لكنه سيعود إلى تشكيلة المنتخب في مباراة البحرين.

من جانب آخر، يُعقد عند الساعة الـ12 من ظهر اليوم باستاد زعبيل المؤتمر الصحافي لمدرب المنتخب باولو بينتو، للحديث عن تحضيرات «الأبيض»، ومدى جاهزية لاعبيه للمباراة، فيما حُددت الساعة الثانية عشرة والنصف ظهراً موعداً للمؤتمر الصحافي لمدرب البحرين، دراغان تالاييتش.

وسيؤدي المنتخب البحريني تدريبه الختامي عند الساعة التاسعة من مساء اليوم على استاد زعبيل، علماً بأن البحرين كان قد تعادل في مباراته الأخيرة مع اليمن من دون أهداف، ويحتل المركز الثاني في ترتيب المجموعة برصيد 10 نقاط، خلف «الأبيض» المتصدر.

. 15 نقطة رصيد المنتخب الوطني، متصدراً بها المجموعة الثامنة بالعلامة الكاملة.