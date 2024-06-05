منتخب الشباب يشارك في بطولة غرب آسيا لكرة القدم بالسعودية

أعلن اتحاد الإمارات لكرة القدم مشاركة منتخب الشباب تحت 20 سنة في النسخة الثالثة لبطولة اتحاد غرب آسيا للشباب، التي تستضيفها مدينة الطائف في المملكة العربية السعودية، خلال الفترة من 25 الجاري إلى 5 يوليو المقبل.

وتأتي مشاركة أبيض الشباب في بطولة غرب آسيا، في إطار استعداداته للتصفيات المؤهلة لنهائيات كأس آسيا للشباب المقررة في شهر سبتمبر 2024.

وتضم البطولة 12 منتخباً، هم، الإمارات، السعودية، العراق، البحرين، عُمان، اليمن، الكويت، سوريا، لبنان، الأردن، فلسطين إلى جانب منتخب ألبانيا "ضيف من خارج الإقليم".

وحدد الاتحاد السعودي لكرة القدم الملاعب المستضيفة لمنافسات البطولة التي ستُقام على استاد مدينة الملك فهد الرياضية، وملعب نادي عكاظ، ومن المقرر سحب قرعة البطولة يوم 18 من الجاري.