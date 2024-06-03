نادي الشارقة بطلاً لكأس الإمارات للتايكواندو

تُوج نادي الشارقة الرياضي بطلاً لكأس الإمارات للتايكواندو للفرق للمرة السابعة على التوالي بعد سيطرة لاعبيه على جميع فئات الذكور في البطولة التي استضافتها صالة الألعاب الرياضية بالنادي في الحزانة.

وكرم سعادة أحمد حمدان الزيودي رئيس اتحاد الإمارات للتايكواندو وسعادة علي سالم المدفع رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي والمهندس سليمان عبدالرحمن الهاجري عضو مجلس الإدارة رئيس الألعاب الفردية في النادي ،الفائزين في البطولة الختامية لاتحاد اللعبة.

وحقق تايكواندو نادي الشارقة لقب البطولة الأغلى بعد أن حصد المركز الأول لفئة الرجال والشباب والناشئين في حين حصلت فئة الناشئات والآنسات على المركز الثاني على التوالي في مسابقات السيدات.

وشهد مسك ختام موسم اتحاد التايكواندو مشاركة واسعة للأندية شهدت تواجد 13 نادياً ومركزاً من الدولة وتنافست فيها فئات الرجال و الشباب و الناشئين و الناشئات و الآنسات والسيدات.

وأمسك أبطال نادي الشارقة بزمام الجوائز الفردية في حفل ختام الموسم إذ شهدت البطولة تتويج نجوم النادي بجوائز الأفضل .

فقد نال عبدالله غلوم جائزة أفضل لاعب لفئة الرجال ومحمد نور الشتوي بجائزة أفضل لاعب لفئة الشباب ومروان يوسف الأفضل على مستوى الناشئين.