أحمد بن راشد يتوّج الوصل بطلاً للدوري

توّج سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، رئيس نادي الوصل، بحضور سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، نادي الوصل بطلاً لدوري «أدنوك للمحترفين» لموسم 2023-2024، وذلك عقب انتهاء مباراة الوصل أمام النصر، التي جمعت الفريقين أمس، على استاد زعبيل ضمن مباريات الجولة الـ26 والأخيرة من المسابقة.

وأشاد سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، بفوز الوصل ببطولة الدوري، وقال سموه على حسابه الرسمي في منصة «إكس»: «بعد موسم استثنائي وبحضور راعي الوصل سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، فخور بتتويج الإمبراطور بالدرع الثامنة في تاريخه على استاد زعبيل.. قدم الوصل على مستوى اللاعبين والطاقم الفني والإداري موسماً تاريخياً.. مبروك للوصل، ومبروك لكل جماهير هذا النادي العريق».

وفاز الوصل على النصر بهدفين دون ردّ، محققاً انتصاره الـ21 في الدوري، مقابل أربعة تعادلات وخسارة واحدة، ورفع رصيده إلى 67 نقطة. حضر مراسم التتويج الشيخ بطي بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، ونائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي الفريق ضاحي خلفان، ورئيس مجلس إدارة نادي الوصل أحمد بن شعفار، ورئيس رابطة المحترفين عبدالله الجنيبي.

وتمكن المدافع المغربي سفيان بوفتيني من تسجيل الهدف الأول للوصل من متابعة لعرضية خيمينيز، ليحولها داخل الشباك دون أدنى مضايقة من دفاع العميد «68».

وتمكن المالي سياكا سيديي من مضاعفة فرحة الجماهير بإضافة الهدف الثاني للوصل، من تسديدة قوية استقرت على يمين الحارس «78».

فوز تاريخي

من جانبه، حسم شباب الأهلي المركز الثاني لصالحه، بعدما حقق فوزاً تاريخياً على حتا بنتيجة 10-0، حيث سجل له، مؤنس دبور ثلاثة أهداف «هاترك»، «7 و59، 90+2»، وأضاف حارب عبدالله هدفين، «17 و49»، وإيغور خسيوس، هدفين «30 و37»، وهدف لكل من رينان «23»، وجويلهيرم دا «63»، ويوري سيزار «67».

ورفع شباب الأهلي رصيده للنقطة 58، متفوقاً بفارق 16 نقطة عن العين الذي خسر بدوره أمام الجزيرة 1-2، إذ تقدّم الزعيم عن طريق حازم عباس في الدقيقة 13، وتعادل للجزيرة عمر تراوري «46»، قبل أن يُضيف له ريتشار أكونور هدف التقدم «59»، ليتبقى لـ«الزعيم» مباراتان مؤجلتان لن تؤثرا على تواجده في المركز الثالث.

وجاء الشارقة في المركز الرابع، بعد أن فاز على الوحدة أول من أمس، 3-2، ليتساوى الفريقان في الرصيد نفسه من النقاط (42 نقطة)، مع أفضلية المواجهات المباشرة للشارقة.

وبقي النصر بعد خسارته من الوصل في المركز السادس برصيد 39 نقطة، في حين صعد الجزيرة للمركز السابع بعد أن رفع رصيده للنقطة 35.

أرقام الوصل في الدوري

لعب: 26

فاز: 21

تعادل: 4

خسر: 1

النقاط: 67

أهداف: له 70.. عليه: 27

هداف الفريق: فابيو ليما «17 هدفاً»