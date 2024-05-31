كأس السعودية بين الجارين «اللدودين» النصر والهلال

يقف النصر ونجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو بين الجار اللدود الهلال وإنجاز إحراز الثلاثية، وذلك حين يتواجه الفريقان اليوم (الساعة 22:00 بتوقيت الإمارات) على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، في المباراة النهائية لمسابقة كأس السعودية في كرة القدم.

ويتطلع الهلال لتحقيق الثلاثية المحلية، بعد الفوز بلقب الكأس السوبر السعودية، قبل أن يتبعها بإحراز الدوري الذي أنهاه من دون هزيمة، مكرراً إنجاز عام 2011.

وكان فريق المدرب البرتغالي جورجي جيزوس يُمني النفس بالرباعية، لكن مشواره في دوري أبطال آسيا انتهى عند الدور نصف النهائي على يد العين الإماراتي، الذي فاز عليه ذهاباً 4-2، وأوقف سلسلته القياسية عند 34 انتصاراً متتالياً في جميع المسابقات، في طريقه لإحراز اللقب.

وبلغ الهلال نهائي الكأس، بعدما أقصى الاتحاد بالفوز عليه 2-1، فيما جاء تأهل النصر على حساب الخليج 3-1. ويلتقي الفريقان للمرة الخامسة هذا الموسم في رابع مسابقة مختلفة، وذلك بعدما تواجها مرتين في الدوري، وخرج الهلال منتصراً ذهاباً 3-صفر، وتعادلا إياباً 1-1، ثم فاز فريق جيزوس 2-صفر في كأس موسم الرياض، و2-1 في نصف نهائي الكأس السوبر. ويفتقد الهلال في المواجهة المنتظرة النجم الصربي سيرغي ميلينكوفيتش سافيتش، بسبب حصوله على بطاقة حمراء في نصف النهائي، كما يغيب حبيب الوطيان، نتيجة قطع في الرباط الصليبي.

وقال مدافع الهلال، علي البليهي: «تعودنا في الهلال على الفوز في كل المباريات بجميع البطولات، وحققنا بطولتين هذا الموسم، ويتبقى لنا نهائي كأس الملك».