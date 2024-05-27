مدرب الوصل يلتحق بقائمة المتوجين بلقب الدوري في أول موسم

بتتويج فريق الوصل بطلا لدوري أدنوك للمحترفين للمرة الأولى في عصر الاحتراف، بالموسم الحالي 2024-2023، أصبح الصربي ميلوش ميلوييفيتش مدرب الفريق، خامس المدربين المتوجين بمسابقة الدوري في أول موسم لهم مع فرقهم، اذ سبقه 4 مدربين من قبل.

ويعد الروماني أولاريو كوزمين المدير الفني الحالي لفريق الشارقة، أبرز هؤلاء المدربين بعد أن قاد كلاً من العين وشباب الأهلي بالتتويج بلقب الدوري في أول موسم له معهم.

وجاء ذلك مع العين في موسم 2012- 2011، اذ كان التتويج الأول للفريق باللقب في عصر الاحتراف.

وفي موسم 2013-2014 قاد شباب الأهلي، بالتتويج بلقب الدوري في أول موسم له مع الفريق أيضاً.

وكان التشيكي إيفان هاشيك قد قاد فريق شباب الأهلي أيضاً للتتويج بلقب دوري المحترفين، في أول موسم له مع الفريق، والذي جاء بالنسخة الأولى من المسابقة في عصر الاحتراف بموسم 2008-2009.

وتكرر الأمر مع العين مجدداً بعدما قاده مدربه السابق سيرجو ريبيروف للتتويج باللقب في أول موسم له مع الفريق في 2022-2021.

كما تكرر الأمر مرة أخرى مع شباب الأهلي في الموسم الماضي 2022-2023، بعدما توج باللقب مع مدربه البرتغالي ليوناردو جارديم، في موسمه الأول مع الفريق.