كتب المقدمة والخاتمة .. العين يغلف "الآسيوية بـ"الشمع الأحمر"

ختم فريق العين على لقب دوري أبطال آسيا لكرة القدم بـ"الشمع الأحمر" وذلك بتحقيقه للقب النسخة الأولى في عام 2002/2003 والأخيرة 2023/2024 ليكون بذلك قد كتب المقدمة والخاتمة وهو الإنجاز القاري الذي سيظل مربوطاً باسم "الزعيم".

وعلى مدار السنوات الـ 21 ظل "البنفسجي" معروفاً في القارة الآسيوية على أنه حامل أول نسخة للبطولة القارية بمساها الجديد، وقد كانت البطولة قبل عام 2003 تسمى رسميًا بطولة الأندية الآسيوية ويشار لها وفي العادة يشار إعلاميًا وجماهيريًا باسم كأس آسيا للأندية.

وتعد نسخة العام الحالي التي توج بها ممثل الإمارات هي الأخيرة بمسمى "دوري أبطال آسيا" بعد أن قرر الاتحاد الآسيوي إطلاق بطولة النخبة التي يشارك فيها أبطال الدوري، بينما ستقام بطولة أخرى بمسمى دوري أبطال آسيا 2.

يذكر أن فريق العين كان قد وصل إلى نهائي نسخة 2005 لكنه خسر أمام الاتحاد السعودي، وهو ما تكرر في نسخة 2016 في مواجهة تشونبوك الكوري الجنوبي، قبل أن تبتسم له أخيراً بالتتويج على حساب يوكوهاما الياباني.