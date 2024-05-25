من الملاعب

دراسة

اعتبر مشجعون في نادٍ محترف أن عدم الدراسة الدقيقة والاحترافية لواقع الفريق ونتائجه، قاد للاستغناء عن مدربه السابق، وأن نتائج المدرب الجديد المتواضعة كشفت عن التسرع في اتخاذ القرار.

الشجعان

طالب مشجعون في نادي اتحاد كلباء بإطلاق اسم «الشجعان» على فريق كرة القدم، إضافة إلى «النمور» بعد نجاح الفريق في مجاراة أقوى الأندية في دوري أدنوك للمحترفين، وهو يلعب بعشرة لاعبين في مباريات عدة.

رواتب

أبلغ مدرب مواطن في أحد أندية الدرجة الأولى، إدارة ناديه بأنه لا يمانع في تأجيل استلام راتبه الشهري، في حال قاد ذلك إلى تسلّم اللاعبين لرواتبهم، لما لذلك من دور معنوي يسهم بدفعة فنية للفريق.

رسوم

طالب أولياء أمور بتخفيض أسعار رسوم الاشتراك في الأكاديميات الرياضية الخاصة، مثل السباحة وركوب الخيل، خلال الفترة الصيفية، لتسهيل عملية اشتراك أولادهم، ومنحهم فرصة الاستفادة من أوقاتهم في عطلة المدارس.

دعم

ثمّن نادي دبا الحصن - في منشور على صفحاته الرسمية - الدعم المادي الذي قدمه عدد من أعيانه ومحبيه للفريق الأول لكرة القدم، ووصفه بأنه أسهم في رفع معنويات اللاعبين وتقديم مستوى رائع.

تعاقد

طلبت إدارة نادٍ محترف من مدرب الفريق السابق التريث في تحديد وجهته المقبلة، للتعاقد معه مجدداً للموسم المقبل، وطلبت منه مهلة شهر واحد، لكنه وافق على مهلة أسبوع فقط، بعد نهاية الموسم خشية فوات الأوان.