من الملاعب

أداء

أكد إداري أحد أندية دوري الدرجة الأولى أن فريقه كان محظوظاً بالفوز في غالبية المباريات التي خاضها الفريق رغم عدم تقديمه مستويات فنية كبيرة، مشيراً إلى أن ظروفاً عديدة ساعدت الفريق، لكنه بحاجة أكثر لتطوير مستواه مستقبلاً.

مشاركة

استغرب لاعب في أحد أندية وسط الترتيب في دوري أدنوك للمحترفين قلة مشاركاته مع الفريق في الموسم الحالي، رغم عدم وجود فارق كبير في المستوى بينه وبين لاعبين آخرين يشاركون باستمرار.

موافقات

كشف مسؤول بأحد اتحادات الألعاب الجماعية، أنه تسلم موافقات شفهية لمشاركة فرق جديدة في الموسم المقبل، مبيناً أنه بانتظار الطلبات الرسمية.

فوز

اعتبر مشجعون لكلباء أن فوز فريقهم وهو بـ10 لاعبين على فريق بحجم العين في الجولة 23 لدوري أدنوك للمحترفين، إنجاز كبير، خصوصاً أن الفريق لا يفوز عادةً حين يُطرد منه لاعب.

حارس

يرى جمهور نادٍ محترف أن الفريق بحاجة إلى حارس مرمى بمستوى كبير خلال الفترة المقبلة، رغم أن الحارس الأساسي الحالي يقدم مستويات مقبولة، لكنها ليست كافية لكي يتطور الفريق للأفضل.

دعم

اعتبر رئيس إدارة أحد الأندية أن دعم أولياء الأمور وجهودهم في مساندة المدربين أسهما في تطور المستويات الفنية للاعبي الرياضات الفردية في النادي.

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