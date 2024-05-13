الفرس «الدوحة» تحصد لقب كأس رئيس الدولة للخيول العربية في فرنسا

حققت الجائزة الكبرى لسلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة بنسختها الـ 31 انطلاقة قوية في أولى جولاتها التي أقيمت أمس «الأحد» على مضمار لونغ شامب الفرنسي في باريس، ضمن مهرجان سباقات الإمارات جينز الفرنسية العالمية.

وتحظى سلسلة سباقات الكأس الغالية برعاية واهتمام سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، دعما للملاك والمربين حول العالم وتعزيز تربية واقتناء الخيل العربي، للحفاظ على الإرث الأصيل، امتداداً لرؤية ونهج المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، كما أقيم الحدث بتنظيم اللجنة العليا المنظمة لسباقات الكأس الغالية بالتعاون مع الهيئة العليا لسباقات الخيل الفرنسية «فرانس جالوب».

وفازت الفرس «الدوحة» بعمر 5 سنوات للمالك الشيخ عبدالله بن خليفة آل ثاني وبإشراف المدرب توماس فورسي وقيادة الفارس مايكل برزلونا بلقب سباق المحطة الفرنسية لكأس رئيس الدولة للخيول العربية للفئة الأولى الذي أقيم لمسافة 2000 متر عشبي للمهور والمهرات من عمر أربع سنوات فما فوق، وشهد مشاركة نخبة مرابط الخيل العربي في فرنسا وأوروبا.

وجاء ثانيا الفرس «مُشرف» للمالك خليفة بن شعيل الكواري بإشراف المدرب توماس فورسي وبقيادة الفارس ماكسيم جايون، فيما حل ثالثا الجواد «آر بي كينج ميكر» للمالك الإسطبلات الوطنية وبإشراف المدرب هلال العلوي وبقيادة الفارس كريستيان ديمورو.