من الملاعب

حراس

نصح حارس مرمى دولي معتزل، الأندية التي يتهددها الهبوط في دوري أدنوك للمحترفين، بالتعاقد مع حراس مرمى مميزين لتتمكن من تحقيق أهدافها في البقاء، مشدداً على أن ذلك أفضل من ضم لاعبين مهاجمين.

تواصل

يحرص رئيس أحد الأندية المتفوقة في الألعاب الفردية، على التواصل مع وسائل الإعلام، لتسليط الضوء على المواهب المواطنة في النادي، لقناعته بأهمية تطوير شخصية الرياضيين.

اتفاق

كشف مدرب في أحد أندية الدرجة الأولى المتأخرة على لائحة ترتيب الدوري، أن إدارة النادي اتفقت معه عند التعاقد على بناء الفريق، وليس المنافسة على الصعود، مشدداً على أن الهدف المقبل سيكون الصعود إلى الأضواء.

تشكيلة

وصف جمهور نادٍ محترف عدم استقرار المدرب على تشكيلة ثابتة للفريق بأنه تسبب في تعرّضه لهزائم موجعة، جعلت الفريق يُنافس على الهبوط، بعد أن كان مطمئناً لبقائه بين الكبار.

راتب

قرر لاعب محترف مغادرة صفوف فريقه في الموسم المقبل، لعدم مشاركته في أي من مباريات الموسم الحالي، على الرغم من أن قيمة راتبه كبيرة، إذ يفضّل الرحيل بحثاً عن فريق يضمن له اللعب.

غيابات

قال مدرب نادٍ في دوري أدنوك للمحترفين، يمر بموقف صعب في الموسم الحالي، إن الغيابات المستمرة التي يعانيها الفريق من جهة، والبدلاء الذين لم يتمكنوا من تعويض الأساسيين من جهة أخرى، تسببت في تراجع النتائج بشكل كبير، ولولا ذلك لكان للفريق موقف آخر في الدوري.

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