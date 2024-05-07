اعتماد خطة عمل نادي النصر الاستثمارية

اعتمد مجلس دبي الرياضي خطة عمل نادي النصر للفترة المقبلة على مستوى عمل الوحدات الإدارية والجوانب الاستثمارية التي تهدف إلى مواصلة النمو والتطور في منظومة عمل النادي، والاستثمار الأمثل للموارد البشرية والمالية، وانعكاس ذلك على نتائج فرقه في جميع المنافسات الرياضية.

وقال المجلس في بيان صحافي، أمس، إنه تم عرض خطة عمل النادي خلال اجتماع مجلس دبي الرياضي الذي عقد خلال أبريل الماضي، وترأسه سموّ الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، بحضور نائب رئيس المجلس مطر الطاير، والقائد العام لشرطة دبي عضو مجلس الإدارة الفريق عبدالله خليفة المري، وعضو مجلس الإدارة مريم الحمادي، وأعضاء المجلس.

وأضاف أن رئيس مجلس إدارة نادي النصر مروان بن غليطة، ورئيس شركة النصر للاستثمار إبراهيم الفردان، قدّما عرضاً مفصلاً لما تم إنجازه على أرض الواقع، وما سيتم إنجازه خلال الفترة المقبلة في خطط العمل المعتمدة، وأهم المشروعات الرياضية والاستثمارية، وهيكلة الوحدات الإدارية المسؤولة عن تحقيق هذه الخطط، وتحقيق الأهداف الرياضية والاستثمارية لها بالشكل الذي ينعكس بشكل إيجابي وكبير على تحقيق أهداف النادي، وتعزيز مكانته بين أندية الدولة والمنطقة.

وأوضح المجلس أنه تم اعتماد خطة العمل، وتثمين جهود مجلس الإدارة في وضع الخطة ومجالات وآليات تطبيقها، وذلك في إطار العمل لتحقيق رؤية القيادة الرشيدة للقطاع الرياضي، ودوره في المجتمع وفي حركة الاقتصاد، وكذلك السعي المستمر للارتقاء بمنظومة العمل الإداري، بالتعاون والتنسيق مع مجلس دبي الرياضي، والتي تسهم في تحقيق الاستثمار الأمثل للموارد البشرية والمالية، وكذلك المنشآت الرياضية.

وتتضمن خطة العمل العديد من الجوانب التي يتم تنظيمها وفق برنامج زمني محدد، كما تتضمن هيكلة إدارية فاعلة وأدواراً مهمة لشخصيات رياضية وإدارية مشهود لها بالكفاءة والخبرات الكبيرة والتميّز على صعيد العمل، والتي ستعمل على دعم جهود مجلس إدارة النادي بتوجيهات رئيس النادي ومجلس دبي الرياضي، ووفق الممارسات الإدارية الرسمية المعتمدة في دبي.

يذكر أن نادي النصر يُعدُّ من الأندية الرائدة والناجحة على مستوى الدولة في مجال الاستثمار الرياضي، كما يمتلك استاد آل مكتوم الرائع الذي يُعدُّ من أحدث وأجمل الملاعب، والذي استضاف بطولات ومباريات محلية ودولية عديدة، إلى جانب استاد حميد الطاير، وصالات رياضية مختلفة، وأصول متنوعة، تدعم محفظة النادي وخططه الاستثمارية والتطويرية.

مجلس دبي الرياضي:

• الخطة تتضمن هيكلة إدارية فاعلة وأدواراً مهمة لشخصيات رياضية وإدارية مشهود لها بالكفاءة والخبرات الكبيرة.