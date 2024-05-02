أحمد بن محمد: نبارك لفرقنا الوطنية صدارتها في بطولة الألعاب الخليجية للشباب

هنأ سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، الفرق الوطنية بمناسبة صدارتها لجدول الترتيب العام في بطولة الألعاب الخليجية للشباب.

وقال سموه في تغريدة على منصة "إكس": "بمشاركة 3500 رياضي خليجي اختتمت فعاليات الدورة الأولى من الألعاب الخليجية للشباب التي استضافتها الإمارات … نشكر جهود اللجان وفرق العمل والمتطوعين الذين ساهموا في إنجاح الحدث، ونبارك لفرقنا الوطنية صدارتها لجدول الترتيب العام في البطولة برصيد 286 ميدالية ذهبية وفضية وبرونزية".