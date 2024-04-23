نجوم الغولف يشيدون باستضافة أبوظبي لـ «جولة التحدي» العالمية

أشاد نجوم الغولف باستضافة أبوظبي لبطولتين ضمت جولة التحدي العالمية، وذلك بعد نجاح منافسات بطولة «تحدي أبوظبي» التي أقيمت الأسبوع الماضي في نادي العين للفروسية والرماية والغولف، وترقب انطلاق بطولة «تحدي الإمارات» التي ستقام بداية من يوم الخميس 25 أبريل وحتى الأحد 28 الجاري في نادي شاطئ السعديات للغولف، بدعم من مجلس أبوظبي الرياضي و«أرينا».

وتحدث اللاعب النيوزلندي ريان فوكس، الذي سبق له الفوز بلقبين في جولة التحدي قبل الصعود إلى جولة دي بي ورلد في نهاية موسم 2016، وهناك حقق أربع ألقاب في الجولة الرئيسية من بينها الفوز في بطولة رأس الخيمة كلاسيك في نادي الحمرا للغولف، وقال: «لدي ذكريات جميلة عن الوقت الذي أمضيته في جولة التحدي، كانت حاسمة في إعدادي لمشواري في جولة دي بي ورلد وجولة بي جي أيه».

من بين النجوم الصاعدين في جولة التحدي المشاركين في بطولة «تحدي الإمارات هذا الأسبوع الذي يقام بدعم من أرينا، اللاعب الإنجليزي كورتيس كنيبيس ذو الـ 23 عاماً، وقال: «من الواضح أنها سنتي الأولى في جولة التحدي، وأنا أتطلع إلى زيارة بلدان جديدة واللعب في ملاعب جديدة لي، بما في ذلك نادي العين للفروسية والرماية الجولف الذي حققت فيها المركز 27، ونادي شاطئ السعديات للغولف».

من جانبه قال بول بيرجر، الرئيس التنفيذي لمجموعة أرينا: «توفر جولة التحدي منصة تنافسية للنجوم الصاعدين لاختبار مهاراتهم ضد محترفين معروفين على الساحة العالمية، واكتسب خبرة لا تقدر بثمن تعمل على صقل مهاراتهم وتسريع تطورهم، ونحن في مجموعة أرينا، ملتزمون برعاية مستقبل الرياضة».