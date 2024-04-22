الإنجليزي بورتيوس بطلاً لـ «تحدي أبوظبي» للغولف

حقق الإنجليزي جاريك بورتيوس، لقب بطولة «تحدي أبوظبي» ضمن جولة التحدي العالمية للغولف، التي اختتمت أمس، وأقيمت في نادي العين للفروسية والرماية والغولف.

وحسم بورتيوس اللقب بعدما أنهى المنافسات بإجمالي 24 ضربة تحت المعدل.

وجاء ثانياً الفرنسي أليكساندر ليفي، وثالثاً الدنماركي نيكولاي كريستينسين.

وتَوّج الفائزين، محمد الناصري، مدير عام وعضو مجلس إدارة نادي العين للفروسية والرماية والغولف، بحضور عادل اليعقوبي مدير إدارة الفعاليات الرياضية بمجلس أبوظبي الرياضي، ووليد العطار عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للغولف، وتوم فيليبس المدير التنفيذي لجولة (دي بي ورلد) للغولف في الشرق الأوسط.

وتشكل هذه البطولة المحطة الأولى من استضافة أبوظبي لبطولتين متتاليتين للعام الثاني على التوالي ضمن جولة التحدي، مع احتضان نادي شاطئ السعديات للغولف بطولة «تحدي الإمارات» من 25 إلى 28 الجاري.