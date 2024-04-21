الإنجليزي بورتيوس بطلاً لـ «تحدي أبوظبي» العالمي للغولف

أحرز الإنجليزي جاريك بورتيوس، لقب بطولة «تحدي أبوظبي» ضمن جولة التحدي العالمية للغولف، التي أختتمت اليوم الأحد في نادي العين للفروسية والرماية والغولف وأقيمت على مدار 4 أيام في إطار الشراكة بين اتحاد الإمارات للغولف والجولة الأوروبية، وبدعم من مجلس أبوظبي الرياضي، وبجوائز قدرها 300 ألف دولار.

وجاء حسم اللقب بعدما أنهى المنافسات بإجمالي 24 ضربة تحت المعدل، بعد منافسة قوية، إذ جاء الفرنسي أليكساندر ليفي بالمركز الثاني بمجموع 23 ضربة تحت المعدل، والدنماركي نيكولاي كريستينسين بالمركز الثالث برصيد 22 ضربة تحت المعدل.

شهد مراسم التتويج محمد راشد الناصري، مدير عام وعضو مجلس إدارة نادي العين للفروسية والرماية والغولف، وعادل اليعقوبي مدير إدارة الفعاليات الرياضية بمجلس أبوظبي الرياضي، ووليد العطار عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للغولف، وتوم فيليبس المدير التنفيذي لجولة دي بي ورلد للغولف في منطقة الشرق الأوسط.