3 منافسات في «الألعاب الخليجية للشباب» اليوم

تنطلق اليوم، منافسات ثلاث رياضات، ضمن فعاليات دورة الألعاب الخليجية الأولى للشباب «الإمارات 2024» التي تستضيفها الإمارات، والتي انطلقت منافساتها، أمس، وتستمر حتى الثاني من مايو المقبل، بشعار (خليجنا واحد.. شبابنا واعد)، إذ تبدأ فعاليات الشراع على كاسر الأمواج بنادي أبوظبي للرياضات البحرية بـ12 سباقاً في فئات قوارب (الأوبتمست، وألكا 4، وألكا 6)، بمشاركة 48 رياضياً ورياضية تراوح أعمارهم بين 11 و18 عاماً، كما تنطلق اليوم منافسات ألعاب القوى التي تستمر حتى بعد غدٍ، بنادي ضباط شرطة دبي، وخلال الفترة نفسها تقام أيضاً منافسات ألعاب القوى لأصحاب الهمم، ضمن الرياضات البارالمبية بنادي ضباط شرطة دبي، في حين تستكمل منافسات التايكواندو، التي انطلقت أمس، في صالة مجمع زايد الرياضي بالفجيرة.

من جهته، أعلن اتحاد الملاكمة عن اختيار 19 لاعباً في قائمة المنتخب الوطني الذي سيخوض منافسات الدورة، التي تنطلق على مدار يومي 23 و24 أبريل الجاري، على صالة «مبادلة أرينا» في أبوظبي.

ويقود المنتخب المدرب الوطني، محمد الشبلي، ويضم الجهاز الفني كلاً من: المدرب كهخسان مخمدوف والمساعدين عادل العشري، وقاسم الباروت، ومحمود العساسي.

ويشارك لاعبو المنتخب في تسعة أوزان، إذ يشارك أحمد المراشدة، وعمر أميري في وزن 45 كغم، وأحمد المنصوري وسلطان محسن في وزن 51 كغم، وحمد الجابري وراشد البداونة في وزن 54 كغم، وعلي شريف، وبدر السدراني في وزن 57 كغم، وأحمد الراشدي، وتميم المهيدار، وسيف أحمد في وزن 60 كغم، وعبدالله الشحي، وزايد السعدي في وزن 67 كغم، وبدر الكعبي وراشد العلي في وزن 71 كغم، وعمر العلي وإبراهيم العبدولي في وزن 75 كغم، ومحمد الباروت ومحمد الكعبي في وزن 80 كغم.

وقال الشبلي في تصريحات صحافية: «الفريق يخوض معسكراً داخلياً حالياً بمدينة زايد الرياضية في أبوظبي، بدأ في الأول من الشهر الجاري، وينتهي السبت المقبل، وقد تم اختيار مجموعة من اللاعبين لخوض المعسكر الختامي، بعدما أقيمت بطولة للفئة السنية نفسها بالفجيرة في مارس الماضي، إذ كانت البطولة محطة مهمة بالنسبة إلى اتحاد الملاكمة، والجهاز الفني لاختيار أفضل العناصر التي تمثّل الدولة في الدورة».

وأوضح: «الملاكمون سيحصلون على فرصة جيدة جداً للاحتكاك مع مستويات مرتفعة في اللعبة على المستوى الخليجي، في الوقت الذي سيصبح فيه اللاعبون النواة الحقيقية للمنتخب الأول في السنوات المقبلة».

بدورها، استكملت اللجنة الفنية لمنافسات كرة السلة 3×3، تجهيزات انطلاق المسابقة يومي 27 و28 أبريل الجاري على صالة نادي الثقة للمعاقين في الشارقة.

وقال عضو مجلس إدارة اتحاد كرة السلة رئيس لجنة 3×3، حمدان الزعابي: «تشارك في المنافسات خمسة منتخبات هي: الإمارات، السعودية، الكويت، قطر، وعُمان، في حين اعتذر المنتخب البحريني، وعلى مستوى الفتيات، ستشارك الإمارات بمنتخبين (أ) و(ب)، إضافة إلى السعودية وقطر».

نورة الجسمي: 24 لاعباً جاهزون لـ «الريشة الطائرة»

أعلن اتحاد الريشة الطائرة جاهزية 24 لاعباً ولاعبة للمشاركة في المنافسات التي تنطلق بعد غدٍ، بصالة مجمع زايد الرياضي في الفجيرة.

وقالت رئيسة اتحاد الريشة الطائرة عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الوطنية، نورة حسن الجسمي: «المنتخب جاهز للمشاركة في الحدث الرياضي الأبرز على مستوى دول الخليج».

وأشارت إلى استفادة اللاعبين واللاعبات من المعسكر الداخلي، الذي أقيم قبل انطلاق الدورة، ومن التدريبات التي أقيمت في أكاديميتي «إكسترا» و«بايونير» في إمارة الشارقة.

وأعربت الجسمي عن أملها في تحقيق لاعبي ولاعبات الإمارات النتائج المنتظرة والتتويج بالميداليات الذهبية، والاستفادة من إقامة الدورة في نسختها الأولى على ملاعب الإمارات، وكذلك الاستفادة من الحضور الجماهيري الذي سيقف خلف المنتخبات الإماراتية في مختلف الألعاب.

تأجيل مباريات كرة القدم

أعلنت اللجنة المنظمة، تأجيل مباريات كرة القدم المقامة في أبوظبي، التي كان من المقرر انطلاقها أمس، بين المنتخب الوطني وعُمان، والبحرين والكويت، بسبب الحالة الجوية التي تمر بها الدولة وحرصاً على سلامة المشاركين.

وقالت اللجنة في بيان: «إنه سيتم تحديد الموعد لاحقاً، كما تقرر كذلك تأجيل تتويج الفائزين بمنافسات التايكواندو بالدورة المقامة في الفجيرة إلى اليوم».

نادي الشرطة للرياضة والرماية يحتضن «الترايثلون»

أعلن المقدم محمد السويدي، عضو مجلس إدارة نادي الشرطة للرياضة والرماية في عجمان، عن عقد اجتماع مع مسؤولي الجهات المحلية، للاتفاق على ترتيبات بطولة الترايثلون المقامة ضمن الدورة. وأكد السويدي جاهزية منشآت نادي الشرطة للرياضة والرماية في عجمان، لاحتضان البطولة التي تتضمن ثلاث منافسات، هي: الجري، والدرّاجات، والسباحة التي ستقام على شاطئ الزوراء.