«الركلات» تحسم 3 مواجهات في كأس منصور بن زايد

بلغت فرق «مكتب الشؤون القانونية» و«دائرة القضاء» و«هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية» و«مكتب التدقيق والتطوير المؤسسي» الدور نصف النهائي من بطولة كأس منصور بن زايد لكرة القدم 2024، بعد مواجهات قوية في دور الثمانية، وحضور جماهيري مميز.

وشهد الملعب الخارجي لـ«فندق قصر الإمارات» في أبوظبي، خوض أربع مباريات في ربع نهائي البطولة، أول من أمس، وفي اللقاء الأول تمكن «مكتب الشؤون القانونية» من التأهل عقب الفوز على «مكتب الأمين العام»، وصيف النسخة الماضية، بهدف دون مقابل.

وفي اللقاء الثاني، تفوق فريق «دائرة القضاء» على «الأرشيف والمكتبة الوطنية» بركلات الترجيح، بعد التعادل السلبي في الوقت الأصلي للمباراة، ليودع الفريق الذي يقوده المدرب الفرنسي غريغوري دوفرينيس النسخة الـ11.

كما حسمت ركلات الترجيح تأهل «هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية» على حساب «المركز الوطني للمناصحة»، بعدما تعادلا في الشوطين الأول والثاني بهدف لمثله، ولجأ أيضاً «مكتب التدقيق والتطوير المؤسسي وفريق قطاع الخدمات المساندة» إلى ركلات الترجيح من أجل حسم التأهل، بعدما تعادلا 3-3 في الوقت الأصلي بعد مباراة ماراثونية، قبل أن تبتسم ركلات الترجيح لفريق «مكتب التدقيق والتطوير المؤسسي».

«رجال المباريات» في دورالـ8:

■ لاعب «مكتب الشؤون القانونية» خيري الحسيني.

■ حارس مرمى «دائرة القضاء» أحمد ناصر.

■ لاعب «المركز الوطني للمناصحة» علي محمد الحمادي.

■ قائد «مكتب التدقيق والتطوير المؤسسي» مهدي شطير.

قائمة الهدافين:

■ عبدالرحمن جمال «الشؤون القانونية»: 6 أهداف.

■ ضياء قنديل «الشؤون القانونية»: 5 أهداف.

■ ياسر الزهلي «هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية»: 4 أهداف.

■ حسام محمد «الشؤون القانونية»: 4 أهداف.

قرعة نصف النهائي

أسفرت قرعة المربع الذهبي، التي سحبت بعد مواجهات دور الثمانية، عن مواجهة تجمع «مكتب الشؤون القانونية» و«هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية»، والثانية بين «مكتب التدقيق والتطوير المؤسسي» وفريق «دائرة القضاء». وتقام المباراتان، اليوم، على أن يلعب النهائي ولقاء تحديد المركز الثالث، بعد غدٍ.