ميدالية برونزية إماراتية في بطولة "تبليسي جراند سلام للجودو"

حقق طلال شفيلي لاعب منتخبنا الوطني للجودو، الميدالية البرونزية في وزن تحت 81 كجم، في مستهل المشوار الإماراتي في بطولة "تبليسي جراند سلام للجودو"، التي تقام في العاصمة الجورجية تبليسي، وتعتبر واحدة من البطولات الأربع الكبرى لعام 2024، ومن أبرز المحطات الدولية قبل بطولة العالم للجودو التي ستقام في أبوظبي بالفترة من 19 إلى 24 مايو المقبل.

ونجح لاعبنا من تحقيق ثلاث انتصارات متتالية ضمن المجموعة الثانية، بعدما أوقعته القرعة بمواجهة الروسي تاولان باسيف الذي يشارك تحت العلم الأولمبي، فتجاوز منافسه وتفوق في الدور الثاني على البرتغالي أنري إيجوتيدز، وأكمل ذلك بتفوقه على الأذربيجاني عمر راجابلي في ربع النهائي، ليتأهل إلى الدور نصف النهائي، ويلتقي مع الأوزبكي شريف الدين بولتابويف، المتأهل من المجموعة الأولى، إلا أنه خسر أمامه بسبب ضربة يوك جايك "تحت الكعب"، ليحقق الميدالية البرونزية.

وأكد سعادة محمد بن ثعلوب الدرعي، رئيس اتحاد الإمارات للجودو، أن هذه الميدالية الدولية البارزة تضاف لسلسلة نجاحات جودو الإمارات على الصعيد العالمي، وتأتي ترجمة للخطة الاستراتيجية التي يعمل وفقها اتحاد الإمارات للجودو، وما يعزز قيمة الميدالية أن بطولة "تبليسي جراند سلام للجودو"، واحدة من أقوى الأحداث لهذا العام، وهي التي تشهد مشاركة 531 لاعب ولاعبة من 83 دولة، وسنرى عدد كبير من الفائزين في بطولتي العالم في أبوظبي والألعاب الأولمبية في باريس، وقال "قدم طلال شفيلي مستويات قوية في المنافسات التي خاضها، وتحقيق ثلاث انتصارات على الأسماء التي قابلها، تعتبر مؤشر إيجابي، والخسارة التي تعرض لها جاءت بسبب فارق بسيط للغاية، مما يجعلنا نتطلع منه لمواصلة تقديم هذا الأداء في قادم المنافسات الدولية".

وعبر اللاعب طلال شفيلي عن رضاه بالنتيجة التي حققها بالتواجد على منصة التتويج، لكنه يطمح من أجل المزيد في المشاركات المقبلة، وقال: "تشكل هذه الميدالية البرونزية دفعة معنوية إيجابية في تحضيراتي بعد حجز مقعد التأهل للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية المقبلة – باريس 2024، وبالطبع السعي للظهور بأفضل صورة في بطولة العالم التي ستقام في أبوظبي في مايو المقبل، لكن الرغبة حاضرة من اجل حصد المزيد من الميداليات في البطولات المقبلة والسعي لتحقيق الأفضل دائماً".

وتختتم مشاركة منتخبنا الوطني مع خوض لاعبنا جريجوري آرام منافسات وزن تحت 90 كجم، وهو الذي سيلتقي مع جيني أنطونيو لاعب الأوروجواي، الذي أوقعته القرعة أمامه في المجموعة الرابعة.