40 فريقاً دولياً في «كأس مينا» بدبي 4 أبريل المقبل

تستضيف دبي منافسات بطولة «كأس مينا لكرة القدم» للناشئين، التي تنظمها شركة (سي بي إف بيرفورمانس)، بدعم مجلس دبي الرياضي للعام الثالث، ويشارك فيها أكثر من 700 لاعب، يمثلون 40 فريقاً من مختلف قارات العالم، يتقدمها فريق نيوكاسل ونورويتش سيتي الإنجليزيان، وفريق أطلس المكسيكي وشيكاغو فاير وسنترال برولكلين الأميركيان، وملبورن الأسترالي ومومباي الهندي، وتحتضن منافساتها ملاعب جبل علي للغولف والرماية خلال الفترة من الرابع إلى السادس من أبريل المقبل. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي، الذي عقد صباح أمس، في مقر مجلس دبي الرياضي، وتحدث خلاله عادل البناي، مدير قسم شركات كرة القدم بمجلس دبي الرياضي، وكريس براون، مؤسس كأس مينا، ولوك بلامب، من نادي ومنتجع جبل علي للغولف والرماية.

وقال عادل البناي: «تجمع بطولة كأس مينا أكثر من 700 لاعب، إضافة إلى المدربين والإداريين، يحضرون إلى دبي من مختلف دول وقارات العالم، ما يسهم في دعم السياحة الرياضية، كما أن هؤلاء اللاعبين يمثلون 40 فريقاً من خمس مجموعات سنية من 12 إلى 16 سنة، من خمس قارات مختلفة، من بينهم 11 فريقاً من أوروبا وإفريقيا والهند والشرق الأقصى وأميركا الشمالية، يتنافسون أمام 29 فريقاً من الأكاديميات الخاصة في الدولة».

وقال الأسطورة السابق لمانشستر يونايتد ومنتخب إنجلترا، تيدي شيرينغهام، سفير كأس مينا: «يسعدني أن أعود للعام الثالث، وقد تأسست البطولة في دبي لتصبح رائدة في العالم لكرة القدم للناشئين، وتوفر منصة لأفضل المواهب من جميع قارات العالم».

وسيتم بث منافسات البطولة بالبث الحي على الأجهزة الرقمية، لتتمكن عائلات اللاعبين في مختلف دول العالم والمتابعين للبطولة من مشاهدة المباريات مباشرة على أجهزتهم الرقمية، كما سيتم تصوير البطولة بوساطة شركة «بيكسلوت» من خلال الكاميرات التي تعمل بالذكاء الاصطناعي، التي تقدم تحليلاً دقيقاً لأداء اللاعبين، وسيتم إرسال التقارير التي تحتوي على الإحصاءات والتحليلات إلى اللاعبين، حتى يتمكن المدربون واللاعبون من مراقبة تقدم أدائهم باستخدام تحليلات (جي جي 8).