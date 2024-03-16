7 ميداليات للإمارات في المبارزة بدورة ند الشبا

حصد أبطال الإمارات سبع ميداليات ملونة في بطولة المبارزة المقامة ضمن منافسات دورة ند الشبا الرياضية، التي أسدل الستار على منافساتها مساء أول من أمس، بمشاركة 127 لاعباً ولاعبة من 14 دولة.

ونال النجم الإماراتي خالد مبارك، الميدالية الذهبية في سلاح السيف العربي «السابر» لفئة الدوليين للرجال، بعد فوزه على الإماراتي خليفة العبري، ليحصد العبري الفضية، فيما ذهبت البرونزية إلى الإماراتي، حامد المازمي، بفوزه على السعودي أحمد العمران في مباراة الترضية.

وذهب لقب سلاح سيف الشيش (الفلورية) لفئة الدوليين للرجال إلى المصري، عبدالرحمن حفور، بعد أن تغلب على الإماراتي فارس البلوشي في نهائي مثير، لينال البلوشي الفضية. وحصل التونسي محمد فرجاني على البرونزية بعد تفوقه على المجري دانييل روبرت كيس.

وحصد لقب سلاح سيف المبارزة (الآيبيه) للفئة الدولية للرجال، السعودي فيصل عابد، بتغلبه في النهائي على الإستوني ستين برينتس الذي نال الفضية. وحصل الإماراتي خليفة الزرعوني على البرونزية بفوزه على المصري أحمد الصغير.

وحصدت التونسية سارة بسباس ذهبية مسابقة سلاح سيف المبارزة (الآيبيه) للفتيات المحليات، على حساب الإماراتية العنود السعدي التي نالت الفضية، وذهبت البرونزية إلى الإماراتية شيخة الزعابي، بفوزها على الإماراتية ميرا الحمادي.

وقام المهندس الشيخ سالم بن سلطان بن صقر القاسمي، رئيس الاتحاد الإماراتي والعربي والآسيوي للمبارزة، وأمين عام مجلس دبي الرياضي، رئيس اللجنة المنظمة للدورة، سعيد حارب، ومساعد أمين عام مجلس دبي الرياضي، نائب رئيس اللجنة المنظمة للدورة، ناصر أمان آل رحمة، ومدير الدورة، حسن المزروعي، بتتويج الفائزين بالمراكز الأولى في مختلف المسابقات. وفي مسابقة «تحدي ند الشبا لفرق البادل» تأهل فريق الإمارات إلى نصف النهائي، رغم خسارته أمام الفريق الإيراني، 2-1 ليتخطيا معاً مرحلة دور المجموعات.

وفي منافسات البادل للناشئين تحت 18 سنة، تأهل إلى ربع النهائي سيف الحمادي وقاسم الشرفي، لينضما إلى مكتوم بن غدير ومكتوم الكتبي، ومحمود العطار وأحمد المهيري.

ويتنافس اليوم أكثر من 3000 عداء وعداءة في سباق الجري الذي يقام في مضمار ميدان لمسافات أربعة وخمسة و10 كيلومترات.

وسيكون سباق 10 كيلومترات، مفتوحاً أمام المواطنين والمواطنات ولاعبي المنتخبات والأندية وفرق الشرطة، والقوات المسلحة والدفاع المدني، ومدربي اللياقة البدنية وألعاب القوى. ويتضمن سباق خمسة كيلومترات الفئة المجتمعية للمواطنين والمواطنات، وكبار المواطنين والمقيمين من الرجال والسيدات من عمر 50 سنة فما فوق، بينما يتضمن سباق أربعة كيلومترات الفئة السنية من عمر 13 و14 سنة، والناشئين والناشئات من عمر 11 و12 سنة.

. خالد مبارك توج بالميدالية الذهبية في المبارزة بسلاح السيف العربي «السابر».