«مونديال إكس كات» يعود إلى شواطئ دبي ديسمبر المقبل

تعود منافسات جائزة دبي الكبرى للزوارق السريعة (إكس كات) إلى شواطئ دبي مجدداً في ديسمبر المقبل، بعد اعتمادها رسمياً في ختام روزنامة بطولة العالم 2024.

وتأتي استضافة الحدث تنفيذاً لتوجيهات ورؤية مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، في استقطاب كبرى البطولات والمنافسات العالمية، كما يشكل ذلك دعماً كبيراً لفريق فيكتوري الذي عاد للمشاركة في البطولة، وكذلك فرق الإمارات.

كما يأتي القرار بعد العودة الموفقة التي سجلها فريق فيكتوري في منافسات جائزة الفجيرة الكبرى للزوارق السريعة (إكس كات) الجولة الأولى من بطولة العالم 2024، بعد غياب استمر عامين (2022 و2023)، لحامل الرقم القياسي في عدد مرات الفوز باللقب (5 مرات).

من جهته، بارك مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، برئاسة أحمد سعيد بن مسحار، توقيع عقد استضافة الجولة الختامية من البطولة العالمية، وذلك لثلاث سنوات، تبدأ العام الحالي في الجولة السادسة والختامية، حسب روزنامة الحدث، حيث سيكون عشاق الرياضات البحرية على موعد مع حدث فريد، خلال الفترة من السادس إلى الثامن من ديسمبر المقبل.

وجرت مراسم توقيع العقد بنادي دبي الدولي للرياضات البحرية، بحضور عضو مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية المدير التنفيذي، محمد الفلاحي، والأمين العام للاتحاد الدولي للسباقات البحرية (يو آي إم) توماس كورث، وعدد من المسؤولين.

وقال الفلاحي إن «عودة بطولة العالم للزوارق السريعة (إكس كات) إلى شواطئ لؤلؤة الخليج دبي، هي احتفاء بدور الدولة ونادي دبي الدولي للرياضات البحرية، الذي مثل الحاضنة والمنبع لهذا الحدث الذي خرج للعالم من مياه الإمارات، ليأخذ الاهتمام ويصبح في صدارة الأحداث ضمن روزنامة الاتحاد الدولي (يو آي إم)».

وأشار الفلاحي إلى أن نادي دبي الدولي للرياضات البحرية ظل حريصاً على إنجاح كل النسخ السابقة، مقدماً العون للفرق واللجان، كما حرص على استضافة الجولة الختامية منذ انطلاقة البطولة بحلتها العالمية عام 2010، واستمر في احتضانها سنوياً في النسخ 2012 و2013 و2014 و2015 و2017 و2019 و2021.

وأكد المدير التنفيذي لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية أن مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، وجه بالتحضير المبكر لاستضافة البطولة العالمية، وإنجاح الحدث بما يتناسب مع المكانة المرموقة التي يحتلها النادي الذي عرفه العالم بالتميز منذ انضمامه إلى عضوية الاتحاد الدولي (يو آي إم) بداية عقد التسعينات، في تنظيم كبرى الأحداث في بطولات العالم للزوارق السريعة بمختلف فئاتها، الأولى والثانية والثالثة، وإكس كات، وفورمولا1.

برنامج 2024:

- 1-3 مارس: الجولة الأولى - الفجيرة.

- 21-23 يونيو: الجولة الثانية – باسيليكاتا.

- 19-21 يوليو: الجولة الثالثة – باليرمو.

- 13-15 سبتمبر: الجولة الرابعة – الرباط.

- 1-3 نوفمبر: الجولة الخامسة – زنجبار.

- 6-8 ديسمبر: الجولة السادسة والختامية – دبي.