«كندورة رالي» يعود للمرة الثالثة إلى حلبة دبي أوتودروم

أعلنت «أوربت إيفنتس» عن عودة الموسم الثالث من عرض كندورة رالي إلى دبي بمزيدٍ من الحماس والتشويق.

وتنطلق فعاليات كندورة رالي يوم 13 أبريل المقبل في دبي أوتودروم، حلبة السباق الواقعة في قلب موتور سيتي، ويتوفر الحضور مجاناً للجميع في هذه التجربة الحماسية للاستمتاع بأوقاتٍ لا تُنسى والاطلاع على مجموعة مع أروع السيارات الخارقة والمصممة بلمسات إبداعية.

ويَعد الموسم الجديد عشاق السيارات بعروض استثنائية من خلال التعاون غير المسبوق مع جولة هوت ويلز ليجندز تور من ماتيل، والتي تسجل حضورها الأول في منطقة الشرق الأوسط. وتتيح الجولة لعشاق السيارات المعدّلة على مستوى العالم فرصة تحويل تصاميم سياراتهم المخصصة إلى مجسمات سيارات هوت ويل الشهيرة بقياس 1:64، والتي تحظى بشعبية واسعة لدى محبي السيارات في مختلف أنحاء العالم.

ويشارك في الحدث أكثر من 200 سيارة من السيارات الفائقة والمعدّلة والكلاسيكة وسيارات الدفع الرباعي، ليوفر وجهة مثالية لعشاق المحركات والسيارات من مختلف أنحاء المنطقة.

وتُعد جولة هوت ويلز ليجندز تور بمثابة احتفاءٍ مميز بعشاق السيارات، ويمكن للمشاركين من دول الخليج العربي تسجيل اهتمامهم بالفعالية في مختلف الفئات عن طريق تعبئة نموذج التسجيل عبر الإنترنت.