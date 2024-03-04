3 أرقام قياسية للفرنسي أومبير بعد التتويج بلقب «تنس دبي»

أعرب الفرنسي أوغو أومبير، عن سعادته بالانضمام إلى قائمة الأساطير المُتوّجين في بطولة «تنس دبي»، عقب فوزه، أول من أمس، في نهائي النسخة الـ32 على الكازاخستاني ألكسندر بوبليك، بمجموعتين دون رد (6-4 و6-3)، في إنجاز وصفه أومبير بحلم الطفولة الذي تحوّل إلى حقيقة. وقال أومبير في تصريح صحافي:

«زرت دبي وأنا صغير، وحلمت بالانضمام إلى قائمة المشاهير المُتوّجين بلقبها، قبل أن أحظى هذه السنة بمشاركتي الأولى في البطولة، واستطعت تحقيق حلمي بالتتويج بلقبها».

وحقق نجم التنس الفرنسي ثلاثة أرقام قياسية بعد التتويج بلقب البطولة: أولها تقديمه أفضل أداء حتى الآن في مسيرته في بطولات 500 نقطة، إذ في مبارياته الخمس خسر مجموعتين فقط. كما أنه بات أول فرنسي، والثالث عالمياً، الذي ينجح في تاريخ بطولات رابطة المحترفين في حصد اللقب بالنهائيات الستة التي يتمكن من بلوغها.

ويُضاف إلى هذا أن أومبير (25 عاماً) أصبح أيضاً أصغر لاعب فرنسي يُتوّج باللقب، بعد الراحل جيروم جولمادر، المتوّج بلقب البطولة في 1999 وكان بعمر 26 عاماً، وفابريس سانتور، بطل نسخة 2002 وحققها بعمر 27 عاماً.

وعن مشواره في البطولة، قال أومبير: «المهمة لم تكن سهلة ببلوغ المباراة النهائية، كوني واجهت نجوماً كباراً، سواء آندي موراي، الذي سبق له التتويج في 2017، أو مواجهة لاعبين مصنّفين ضمن قائمة الـ10 الأوائل عالمياً، بانتصاري في ربع النهائي على المصنّف الثامن عالمياً البولندي هيربرت هارتش، ثم في نصف النهائي على حامل اللقب والمصنّف الرابع عالمياً الروسي دانييل ميدفيديف».

وقال: «إنه يتطلع إلى استثمار تفوقه في بطولة دبي، حين يشارك في التحدي المقبل ببطولة آنديانا ويلز الأميركية».