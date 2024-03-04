تألق صيني وإيراني في «دولية فزاع لرفعات القوة»

شهد اليوم الثالث لبطولة فزاع الدولية لرفعات القوة لأصحاب الهمم تألقاً لافتاً لمنتخبي الصين وإيران، حيث نال الإيراني أحمد زادة، ذهبية وزن 107 كلغ، وحصل على الفضية الأوكراني أنتون كريوكوف، فيما نال البرونزية العراقي فارس العجيلي.

وفاز الصيني يوجياو تان بذهبية وزن 67 كلغ، بينما نال الفضية البرازيلي ماريادي ماسترو، ونال ياهسوان لن، من الصين تايبيه البرونزية، وكرر المنتخب الإيراني مشهد الذهب حين فاز محسن بختيار بذهبية وزن 59 كلغ، وعادت الفضية إلى البرازيلي جواو فرانكا، وبرونزية للجزائري أيمن خوجة.

وفازت الصينية جيانغن كيو، بذهبية وزن 61 كلغ، تاركة الفضية للمغربية نجاة الكرعة، وبرونزية للبريطانية بيكا بيرفورد.

من ناحية أخرى، يبدأ بطل الإمارات البارالمبي محمد خميس، مشواره في البطولة اليوم بالعودة إلى وزن 88 كلغ، حيث يسعى إلى تحقيق نتائج مميزة في الحدث.

في جانب آخر، تشهد البطولة مشاركة لأول مرة للسعودية فجر السمري (16 عاماً)، التي تستعد من خلال البطولة، للنسخة الجديدة للألعاب الآسيوية للشباب «طشقند 2025».

وحصلت فجر السمري، على ذهبيتي فئة الشباب لأفضل رفعة والمجموع العام في وزن 50 كلغ.