"العميد" يرى النور مع شرودر بـ"نصر جديد"

واصل النصر تألقه بقيادة مدربه الهولندي ألفريد شرودر، وتغلب على ضيفه بني ياس بهدف دون رد ضمن لقاءات الجولة الـ15 من دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم.

ويدين "العميد" بهذا الانتصار إلى لاعبه البرتغالي لوري ميديروس الذي سجل هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 22 من اللقاء.

وقفز النصر بهذا الانتصار مركزين ليصل للمركز السادس برصيد 21 نقطة، فيما تجمد رصيد بني ياس عند النقطة 16 في المركز العاشر.

وقدم النصر مباراة مميزة خصوصا في الشوط الأول وكان الطرف الأخطر والأكثر وصولا للمرمى، دون أن يظهر بني ياس بالمستوى الذي كان عليه في المباراة الماضية أمام العين.

وفي الشوط الثاني، تغير الحال بشكل نسبي بعد تراجع النصر الواضح للمناطق الخلفية، فكادت النتيجة أن تفلت من بين يدي "العميد" مع خطأ ارتكبه لاعبه سمير مميسيفيتش، في الوقت المُحتسب بدلا من الضائع، حينما حاول إبعاد الكرة من داخل منطقة الـ18 واتجهت للمرمى لولا براعة أحمد شامبيه في التصدى للعبة لترتد من بين يديه وتتهيأ أمام سيفري لينقذها الحارس مجددا.