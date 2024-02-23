شرطة دبي تُطلق «الرياضة للعطاء» لجمع 3 ملايين درهم في رمضان

أعلنت القيادة العامة لشرطة دبي مُمثلة في مجلس الرياضيين، بالتعاون مع جمعية دار البر الخيرية، ودبي للاقتصاد والسياحة، ومجلس دبي الرياضي، عن إطلاق حملة «الرياضة للعطاء»، تزامناً مع شهر رمضان، بهدف تسخير الرياضة في خدمة العمل الخيري خلال أنشطة الشهر الفضيل.

وتهدف الحملة إلى جمع ثلاثة ملايين درهم، والوصول إلى ما يزيد على 100 ألف شخص خلال الفعاليات الرياضية الرمضانية، ويمكن للراغبين في المشاركة الخيرية التبرع عبر منصات جمعية دار البر الخيرية في الفعاليات، أو من خلال رابط إلكتروني خاص بالحملة مُرتبط بجمعية دار البر.

وتسعى الحملة إلى تحفيز روح العمل الجماعي في المجتمع، وصولاً إلى تنفيذ مجموعة من المشاريع الإنسانية والمجتمعية، ومنها مشاريع الوقف الخيري، ومشاريع الأسر المُنتجة، والمشاريع الطبية، ومشاريع المساجد، وحفر الآبار وتوفير خزانات المياه وغيرها.