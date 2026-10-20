هيئة الأعمال الخيرية العالمية تدشن قريتين ومشاريع تعليمية في السنغال وبنين

دشن وفد هيئة الأعمال الخيرية العالمية، برئاسة الأمين العام الدكتور خالد الخاجة، قريتين سكنيتين ومجموعة من المشاريع التعليمية والخدمية في دول أفريقيا، إذ أن القرية الأولى مخصصة للأيتام في جمهورية بنين وتضم 100 منزلاً، أما الثانية في جمهورية السنغال وتضم 50 منزلاً، بما يسهم في توفير بيئة سكنية آمنة ومستقرة للمستفيدين.

وتتميز القريتان بتكامل مرافقهما الخدمية، إذ تضم كل منهما مسجداً ومركزاً لتحفيظ القرآن الكريم وبئراً لتوفير المياه النظيفة ومركزاً صحياً وفصولاً دراسية، بما يلبي الاحتياجات الأساسية للأسر والأطفال، ويعزز فرص التعليم والرعاية الصحية والاستقرار الاجتماعي.

وأكد الدكتور خالد عبدالوهاب الخاجة، الأمين العام لهيئة الأعمال الخيرية العالمية، أن تدشين هذه المشاريع يجسد حرص الهيئة على تنفيذ مبادرات إنسانية وتنموية متكاملة، تتجاوز تقديم المساعدات الآنية إلى بناء مجتمعات مستقرة وقادرة على مواجهة التحديات المعيشية، انسجاماً مع النهج الإنساني الراسخ لدولة الإمارات في دعم المجتمعات المحتاجة حول العالم.

وقال إن رؤية الهيئة لا تقتصر على بناء المنازل وتوفير المأوى، بل تمتد إلى بناء الإنسان وصناعة مستقبل أفضل له ولأسرته، مشيرا إلى حرص الهيئة على أن تكون مشاريعها الخيرية ذات أثر مستدام، ولذلك تعمل على إنشاء قرى ومجمعات متكاملة تجمع بين السكن والتعليم والصحة والعبادة وتوفير المياه، بما يضمن استفادة المجتمعات المحلية من هذه المشاريع على المدى الطويل، ويعزز قدرتها على تحقيق الاستقرار والتنمية.

وأعرب عن شكره وتقديره للمحسنين والمتبرعين الذين أسهموا في إنجاز هذه المشاريع، مؤكداً أن عطاءهم يمثل ركيزة أساسية في استمرار رسالة الهيئة الإنسانية وتوسيع نطاق مشاريعها حول العالم.