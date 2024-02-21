تأهل بوليني وفوندروسوفا وكالينسكايا إلى ربع نهائي "تنس دبي"

أقصت الإيطالية جاسمين بوليني المصنفة 26 عالميا، اليونانية ماريا سكاري المصنفة 11، من الدور الثالث لبطولة " تنس دبي" للسيدات، في واحدة من أبرز مفاجآت البطولة. وذلك عقب تغلبها اليوم بمجموعتين دون رد. واحتاجت بوليني إلى 82 دقيقة لحسم مجموعتي المباراة بواقع (6-4 و6-2)، لتبلغ من خلالها الإيطالية البالغة من العمر 28 عاماً ربع النهائي.

كما شهدت المنافسات، تأهل سهل للمصنفة الثامنة عالمياً التشيكية ماركيتا فوندروسوفا، عقب تغلبها على المصنفة 15 الروسية ليودميلا سامسونوفا بمجموعتين دون رد (6-2 و6-2).

وفي لقاء آخر، واصلت الروسية أنا كالينسكايا المصنفة 40 مفاجآتها، بإقصائها بطلة نسخة 2022 والمصنفة التاسعة على العالم اللاتفية إيلينا أوستابينكو، عقب الفوز عليها بمجموعتين دون رد (6-4 و7-5). وتلتقي كالينسكايا في ربع النهائي الفائزة من لقاء المصنفة الثالثة الأميركية كوكو غوف والتشيكية كارولينا بليشكوفا المصنفة 36.